Ветераны СВО региона завершили обучение в федеральной программе «СВОй бизнес»

В пятницу, 13 февраля, на площадке Международного института рынка состоялась встреча с выпускниками федеральной образовательной программы по предпринимательству «СВОй бизнес». По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ее провел врио вице-губернатора Вячеслав Романов.

Программа реализуется партией «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Предпринимательство» при поддержке «Опоры России» и Корпорации МСП. Ее ключевая цель — адаптация защитников Отечества к гражданской жизни через раскрытие их предпринимательского потенциала, формирование необходимых компетенций и помощь в открытии собственного дела. Самарская область стала одним из 37 регионов России, где состоялась эта программа.

«Иметь свое дело — значит неустанно трудиться, нести повышенную ответственность, просчитывать все риски, постоянно развиваться. Но, за время обучения вы уже прошли серьезный путь – освоили ключевые аспекты предпринимательской деятельности, погрузились в тонкости бизнес‑планирования, изучили юридические и финансовые механизмы, познакомились с реальными кейсами и опытом успешных предпринимателей. Уверен, что все эти навыки и знания помогут вам справиться со многими трудностями», - обратился к выпускникам программы Вячеслав Романов.

Участниками программы стали 21 человек - участники СВО, ветераны боевых действий, а также члены их семей. Программа проходила в Самарском университете государственного управления «Международный институт рынка». Интенсивный пятидневный курс включил в себя лекции и мастер-классы по основам бизнеса, бизнес-планированию, маркетингу, налогообложению, юридическим аспектам и мерам государственной поддержки.

Спикерами выступили эксперты Корпорации МСП, регионального Минэкономразвития, УФНС, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также представители филиала фонда «Защитники Отечества» и практикующие юристы. Курс завершился вручением сертификатов, дающих право на дальнейшее развитие в проекте.

В ходе встречи финалисты программы презентовали свои проекты. Начинающие предприниматели представили свои бизнес-идеи в самых разных сферах: от производства и сельского хозяйства до сферы услуг и ИТ. Приглашенные эксперты обсудили с авторами проектов перспективы их реализации, возможность масштабирования и интеграции в действующие региональные институты развития.

Теперь выпускники федеральной программы смогут продолжить обучение в региональной специальной комплексной программе «СВОё Дело. Самарская область». Прохождение этого курса даст право на участие в конкурсе грантов, победители которого смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-планов.

Региональная программа «СВОё Дело. Самарская область» реализуется областным минэкономразвития и центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Самарской области и фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Регистрация открыта по ссылке: svoedelo.mybiz63.ru до 16 февраля 2026 года.

Фото - Волжская коммуна.