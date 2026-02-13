Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 14 февраля в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С.
14 февраля в регионе небольшой снег, до -6°С
Специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить.
Врач-эндокринолог рассказал о самых полезных блюдах из картофеля
Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления, рассказал врач-терапевт Богатовской ЦРБ Владимир Маринин.
Врач-терапевт: "Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония"
В сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержана 36-летняя женщина.  
Жительница региона за оказание помощи иностранному государству лишена свободы на 20 лет 
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.
Пять дней, которые изменили все: в Самаре завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес»
14 февраля в России в 44-й раз состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России».
«Лыжня России» - уже завтра: центральный старт пройдет в Самаре на трассах «Чайки»
13 февраля с места ДТП в Тольятти госпитализированы два пассажира а/м ГАЗ.
В Тольятти на улице Республиканской Lada Vesta при повороте столкновение с а/м ГАЗ 
В 2025 году в Самарской области продолжилась масштабная работа по обновлению систем жизнеобеспечения в рамках государственных программ в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 
В регионе подвели итоги модернизации коммунальной инфраструктуры за 2025 год и обозначили планы на 2026 год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Пять дней, которые изменили все: в Самаре завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес»

174
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.

Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.

Тридцать участников — ветераны специальной военной операции и члены их семей — прошли полный цикл обучения: от первой бизнес-идеи до финальной защиты своего проекта. На площадке самарского университета МИР подведели итоги пятидневного образовательного интенсива «СВОй бизнес».

Спектр идей, с которыми вышли выпускники, поражает разнообразием и глубиной личного опыта. Среди проектов — глэмпинг, кузница с использованием станков с ЧПУ и лазерной гравировкой, выращивание овец и курдючных баранов, валяние и прядение из собачьей шерсти, станция технического обслуживания и ремонта автомобилей, медицинский массаж и реабилитация. Несколько идей касаются сферы красоты и здоровья, а особый отклик получил проект психологической помощи женам участников СВО и женщинам в трудной жизненной ситуации. Каждый проект — не просто бизнес-план, а личная история, поиск своего места в мирной жизни и желание быть полезным.

По поручению губернатора Самарской области, секретаря реготдления партии «Единая Россия»  Вячеслава Федорищева выпускников проекта приветствовал врио вице-губернатора Вячеслав Романов.

«Иметь свое дело — значит неустанно трудиться, нести повышенную ответственность, просчитывать все риски, постоянно развиваться. Но за время обучения вы уже прошли серьезный путь — освоили ключевые аспекты предпринимательской деятельности, погрузились в тонкости бизнес‑планирования, изучили юридические и финансовые механизмы, познакомились с реальными кейсами и опытом успешных предпринимателей. Уверен, что все эти навыки и знания помогут вам справиться со многими трудностями», — обратился к выпускникам программы Вячеслав Романов.

В день закрытия выпускников пришли поддержать те, кто сегодня отвечает за экономическое развитие региона и защиту прав предпринимателей. Врио заместителя председателя Правительства Самарской области — министра экономического развития и инвестиций Павел Финк, координатор партпроекта «Предпринимательство» Эдуард Харченко, председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Ульянин и не просто вручили сертификаты — они говорили с выпускниками на равных, мотивировали и вдохновляли. Без казённых фраз, без формальных поздравлений. О том, что бизнес — это про смелость, про право на ошибку и про то, что «СВОи» всегда поддержат своих.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес бизнес-тренера Корпорации МСП Светланы Бердниковой, которая вела участников все пять дней — с утра до вечера, с вопросами, сомнениями, озарениями. И в адрес Самарского университета «МИР», где атмосфера располагает к тому, чтобы учиться, думать и мечтать.

Проект «СВОй бизнес» в Самарской области завершён. Теперь начинается самое главное. В ближайшее время выпускники получат наставников из числа действующих предпринимателей "ОПОРЫ РОССИИ", тех, кто не просто научит, а будет рядом, когда возникнут первые сложности.

Кроме того, выпускники федеральной программы смогут продолжить обучение в региональной специальной комплексной программе «СВОе Дело. Самарская область». Прохождение этого курса даст право на участие в грантовом конкурсе, победители которого смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-планов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
12 февраля 2026, 15:04
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и... Политика
495
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
11 февраля 2026, 17:59
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню... Политика
684
Самарская область стала 37-м регионом России, где запускается этот проект. Программа «СВОй бизнес» создана Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Корпорацией МСП при поддержке проекта «Предпринимател
09 февраля 2026, 16:09
В Самаре стартовала федеральная программа «СВОй бизнес»
Самарская область стала 37-м регионом России, где запускается этот проект. Программа «СВОй бизнес» создана Общероссийской общественной организации малого... Политика
1867
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
400
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
495
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
915
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
668
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
528
Весь список