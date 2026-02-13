Пять дней, которые изменили все: в Самаре завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес»

Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.

Тридцать участников — ветераны специальной военной операции и члены их семей — прошли полный цикл обучения: от первой бизнес-идеи до финальной защиты своего проекта. На площадке самарского университета МИР подведели итоги пятидневного образовательного интенсива «СВОй бизнес».

Спектр идей, с которыми вышли выпускники, поражает разнообразием и глубиной личного опыта. Среди проектов — глэмпинг, кузница с использованием станков с ЧПУ и лазерной гравировкой, выращивание овец и курдючных баранов, валяние и прядение из собачьей шерсти, станция технического обслуживания и ремонта автомобилей, медицинский массаж и реабилитация. Несколько идей касаются сферы красоты и здоровья, а особый отклик получил проект психологической помощи женам участников СВО и женщинам в трудной жизненной ситуации. Каждый проект — не просто бизнес-план, а личная история, поиск своего места в мирной жизни и желание быть полезным.

По поручению губернатора Самарской области, секретаря реготдления партии «Единая Россия» Вячеслава Федорищева выпускников проекта приветствовал врио вице-губернатора Вячеслав Романов.

«Иметь свое дело — значит неустанно трудиться, нести повышенную ответственность, просчитывать все риски, постоянно развиваться. Но за время обучения вы уже прошли серьезный путь — освоили ключевые аспекты предпринимательской деятельности, погрузились в тонкости бизнес‑планирования, изучили юридические и финансовые механизмы, познакомились с реальными кейсами и опытом успешных предпринимателей. Уверен, что все эти навыки и знания помогут вам справиться со многими трудностями», — обратился к выпускникам программы Вячеслав Романов.

В день закрытия выпускников пришли поддержать те, кто сегодня отвечает за экономическое развитие региона и защиту прав предпринимателей. Врио заместителя председателя Правительства Самарской области — министра экономического развития и инвестиций Павел Финк, координатор партпроекта «Предпринимательство» Эдуард Харченко, председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Ульянин и не просто вручили сертификаты — они говорили с выпускниками на равных, мотивировали и вдохновляли. Без казённых фраз, без формальных поздравлений. О том, что бизнес — это про смелость, про право на ошибку и про то, что «СВОи» всегда поддержат своих.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес бизнес-тренера Корпорации МСП Светланы Бердниковой, которая вела участников все пять дней — с утра до вечера, с вопросами, сомнениями, озарениями. И в адрес Самарского университета «МИР», где атмосфера располагает к тому, чтобы учиться, думать и мечтать.

Проект «СВОй бизнес» в Самарской области завершён. Теперь начинается самое главное. В ближайшее время выпускники получат наставников из числа действующих предпринимателей "ОПОРЫ РОССИИ", тех, кто не просто научит, а будет рядом, когда возникнут первые сложности.

Кроме того, выпускники федеральной программы смогут продолжить обучение в региональной специальной комплексной программе «СВОе Дело. Самарская область». Прохождение этого курса даст право на участие в грантовом конкурсе, победители которого смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-планов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"