В Самаре стартовала федеральная программа «СВОй бизнес»

Самарская область стала 37-м регионом России, где запускается этот проект. Программа «СВОй бизнес» создана Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Корпорацией МСП при поддержке проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» и Правительства Самарской области.

Масштабный проект, призванный помочь участникам СВО в развитии предпринимательских компетенций, необходимых для старта собственного дела. На площадке Самарского университета МИР дан старт федеральной образовательной программе «СВОй бизнес», реализуемой для бойцов специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей.

В этот раз двери в мир предпринимательства откроются для 30 будущих бизнесменов. В течение пяти дней очного интенсива участники программы смогут раскрыть свой потенциал, получить практические знания и развить ключевые навыки, необходимые для ведения бизнеса.

Участников проекта вдохновил член Генерального совета Партии «Единая Россия», председатель общественного совета федерального партийного проекта «Предпринимательство», президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин: «Многие из вас были командирами, и в принципе, предпринимательские идеи - они очень к этому близки. Потому что предприниматель - тоже командир небольшого предприятия. Он берет на себя ответственность за результаты работы, за достижение поставленных задач, и в принципе, это интересно: создавать самому что-то, помогать экономике своей страны, помогать семьям тех людей, которые работают в ваших коллективах».

По-настоящему мотивирующим для всех стало выступление ветерана СВО Кирила Чеховских, награждённого медалью «За отвагу». Самарец ушёл добровольцем на фронт, лишился ноги и руки, подорвавшись на минах, но не потерял вкус к жизни и исполнил свою давнюю мечту – открыл в Самаре барбершоп. Сейчас Кирилл учится стричь клиентов с протезом, вдохновляя своим примером многих. И в планах Кирилла уже новый проект - «Кибербарбер». И самарец снова готов учиться.

«Программа выстроена таким образом, чтобы наши ветераны спецоперации и члены их семей могли пройти путь от составления бизнес-плана до первых продаж, — отмечают организаторы. — Отличительной чертой проекта является то, что после принятия решения об открытии своего дела ветеран – начинающий предприниматель получает персонального куратора из числа опытных предпринимателей — членов «ОПОРЫ РОССИИ». Это обеспечивает не только образовательную, но и долгосрочную менторскую поддержку на старте бизнес-пути».

Координатор партроекта «Предпринимательство» в регионе, Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Самарской области Эдуард Харченко отметил: «Даже нельзя сказать насколько это важно . Ребята возвращаются со специальной военной операции. Многие думают: что же делать дальше? Этот проект даёт им возможность погрузиться в бизнес-сообщество, познакомиться с ребятами, с предпринимателями, научиться тому бесценному опыту, который уже наработан многими. И не делать тех ошибок, которые возможны. У многих есть такая мечта, которую также можно реализовать с помощью этого проекта».

Председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство в Самарской области Денис Купцов много лет занимается бизнесом. Успешный предприниматель с многолетним опытом работы в бизнесе подчеркнул: «Партия «Единая Россия» - первая и единственная партия, которая занимается такими проектами - поддержкой бойцов специальной военной операции и их социализацией после того, как они возвращаются. Мы с коллегами общались, обсуждали, смотрели кейсы, смотрели программу обучения. И знаете, мы жалеем, что таких образовательных курсов не было 15-20 лет назад, когда мы делали первые шаги в бизнесе».

«Для ребят и членов их семей важно сейчас понять, в чем их призвание. Предполагаем, что не все 100 процентов станут предпринимателями, кому-то подойдёт муниципальное управление или государственная служба, общественно-политическая деятельность. Партия «Единая Россия» всегда рада встретить и принять в свои ряды и дальше направить, помочь в реализации идей», - уверен Денис Купцов.

В программу интенсива включены мастер-классы и лекции по юридическим и финансовым аспектам предпринимательства, маркетингу, бизнес-планированию, изучению рынка и мерам гос поддержки. Участники также посетят действующие предприятия, пообщаются с успешными бизнесменами и представят собственные бизнес-проекты. По итогам пятидневного интенсива все слушатели получат сертификаты об окончании курса.

Напомним, что образовательный проект «СВОй бизнес» реализуется в рамках партийного проекта «Предпринимательство» и является частью инициатив «Единой России», направленных на всестороннюю поддержку защитников Отечества и развитие предпринимательской среды в регионах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

