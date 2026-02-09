Я нашел ошибку
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
В Самаре стартовала федеральная программа «СВОй бизнес»

Самарская область стала 37-м регионом России, где запускается этот проект. Программа «СВОй бизнес» создана Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Корпорацией МСП при поддержке проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» и Правительства Самарской области.

Масштабный проект, призванный помочь участникам СВО в развитии предпринимательских компетенций, необходимых для старта собственного дела. На площадке Самарского университета МИР дан старт федеральной образовательной программе «СВОй бизнес», реализуемой для бойцов специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей.

В этот раз двери в мир предпринимательства откроются для 30 будущих бизнесменов. В течение пяти дней очного интенсива участники программы смогут раскрыть свой потенциал, получить практические знания и развить ключевые навыки, необходимые для ведения бизнеса.

Участников проекта вдохновил член Генерального совета Партии «Единая Россия», председатель общественного совета федерального партийного проекта «Предпринимательство», президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин: «Многие из вас были командирами, и в принципе, предпринимательские идеи - они очень к этому  близки. Потому что предприниматель - тоже командир небольшого предприятия. Он берет на себя ответственность за результаты работы, за достижение поставленных задач, и в принципе, это интересно: создавать самому что-то, помогать экономике своей страны, помогать семьям тех людей, которые работают в ваших коллективах».

По-настоящему мотивирующим для всех стало выступление ветерана СВО Кирила Чеховских, награждённого медалью «За отвагу». Самарец ушёл добровольцем на фронт, лишился ноги и руки, подорвавшись на минах, но не потерял вкус к жизни  и исполнил свою давнюю мечту – открыл в Самаре барбершоп. Сейчас Кирилл учится стричь клиентов с протезом, вдохновляя своим примером многих. И в планах Кирилла уже новый проект - «Кибербарбер». И самарец снова готов учиться.

«Программа выстроена таким образом, чтобы наши ветераны спецоперации и члены их семей могли пройти путь от составления бизнес-плана до первых продаж, — отмечают организаторы. — Отличительной чертой проекта является то, что после принятия решения об открытии своего дела ветеран – начинающий предприниматель получает персонального куратора из числа опытных предпринимателей — членов «ОПОРЫ РОССИИ». Это обеспечивает не только образовательную, но и долгосрочную менторскую поддержку на старте бизнес-пути».

Координатор партроекта «Предпринимательство» в регионе, Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Самарской области Эдуард Харченко  отметил: «Даже нельзя сказать насколько это важно . Ребята возвращаются со специальной военной операции. Многие думают: что же делать дальше? Этот проект даёт им возможность погрузиться в бизнес-сообщество, познакомиться с ребятами, с предпринимателями, научиться тому бесценному опыту, который уже наработан многими. И не делать тех ошибок, которые возможны. У многих есть такая мечта, которую также можно реализовать с помощью этого проекта».

Председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство в Самарской области Денис Купцов много лет занимается бизнесом. Успешный предприниматель с многолетним опытом  работы в бизнесе подчеркнул: «Партия «Единая Россия» - первая и единственная партия, которая занимается такими проектами - поддержкой бойцов специальной военной операции и их социализацией после того, как они возвращаются. Мы с коллегами общались, обсуждали, смотрели кейсы, смотрели программу обучения. И знаете, мы жалеем, что таких образовательных курсов не было 15-20 лет назад, когда мы делали  первые шаги в бизнесе».

«Для ребят и членов их семей важно сейчас понять, в чем их призвание. Предполагаем, что не все 100 процентов станут предпринимателями, кому-то  подойдёт муниципальное управление или государственная служба, общественно-политическая деятельность. Партия «Единая Россия» всегда рада  встретить и принять в свои ряды и дальше направить, помочь в реализации идей», - уверен Денис Купцов.

В программу интенсива включены мастер-классы и лекции по юридическим и финансовым аспектам предпринимательства, маркетингу, бизнес-планированию, изучению рынка и мерам гос поддержки. Участники также посетят действующие предприятия, пообщаются с успешными бизнесменами и представят собственные бизнес-проекты. По итогам пятидневного интенсива все слушатели получат сертификаты об окончании курса.

Напомним, что образовательный проект «СВОй бизнес» реализуется в рамках партийного проекта «Предпринимательство» и является частью инициатив «Единой России», направленных на всестороннюю поддержку защитников Отечества и развитие предпринимательской среды в регионах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

