Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ

170
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области приведут в нормативное состояние 11 километров дорог, ведущих к научным и образовательным центрам региона. Ремонт повысит транспортную доступность ключевых НИИ и безопасность дорожного движения на подъездных путях для тысяч специалистов и учащихся.

Работы охватят два ключевых объекта в Самаре. На Московском шоссе (от ул. Мичурина до пр. Кирова) будет отремонтирован участок протяженностью 9,2 км. Обновление верхнего слоя покрытия, замена люков и бортового камня обеспечат комфортный подъезд к Самарскому государственному медицинскому университету.

«На базе Клиник медуниверситета проводятся важные исследования мирового уровня, включая разработку лекарств для онкобольных без химиотерапии. Многие наши сотрудники ежедневно добираются на работу по Московскому шоссе. Мы с нетерпением ждём ремонта этой магистрали, включая подъезд к Клиникам СамГМУ по Карла Маркса и академика И. Б. Солдатова. Ровное и качественное покрытие — это вопрос не только комфорта, но и безопасности для тех, кто ежедневно занимается спасением жизней», — отметил Игорь Давыдкин, проректор по научной работе Самарского государственного медицинского университета.

Также будет приведена в нормативное состояние улица Лукачёва на участке от ул. Маломосковской до ул. Ново-Садовой протяженностью 1,27 км. Ремонт этого участка улучшит транспортную доступность для исследовательского кластера Самарского университета имени С.П. Королёва.

Работа по обновлению дорожной инфраструктуры в регионе ведётся в регионе последовательно. Ранее в рамках нацпроектов уже были отремонтированы участки дорог, ведущие к Институту инновационного развития СамГМУ и Институту проблем управления сложными системами РАН.

Также в период с 2020 по 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 18 участков дорог, ведущих к 15 объектам науки в Самаре и Тольятти, включая подъезды к Самарскому НИИСХ им. Н.М. Тулайкова и Самарскому научному центру РАН, (Институт экологии Волжского бассейна).

Весь список