В Кировском районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 08.02.2026 в 19:00 50-летний мужчина, впоследствии отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управляя а/м Renault Logan, следовал по Аэропортовскому шоссе со стороны ул. Грибоедова в направлении ул. Орловской.

В пути следования водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на снежный вал, после чего произошло столкновение с а/м Kia Rio, под управлением 43-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. После осмотра медиками рекомендовано амбулаторное лечение пассажирам а/м Kia Rio: женщинам 1994 и 1976 годов рождения.