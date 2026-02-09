Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
В Кировском районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими

176
В Кировском районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 08.02.2026 в 19:00 50-летний мужчина, впоследствии отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управляя а/м Renault Logan, следовал по Аэропортовскому шоссе со стороны ул. Грибоедова в направлении ул. Орловской.

В пути следования водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на снежный вал, после чего произошло столкновение с а/м Kia Rio, под управлением 43-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. После осмотра медиками рекомендовано амбулаторное лечение пассажирам а/м Kia Rio: женщинам 1994 и 1976 годов рождения.

Теги: ДТП

В Самаре автомобилистка врезалась в машину, которая ехала на зеленый
08 февраля 2026, 13:21
В Самаре УАЗ наехал на пешехода, упавшего на проезжей части
08 февраля 2026, 13:05
В Тольятти водитель сбил сразу двух пешеходов
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
