Я нашел ошибку
Главные новости:
В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика
В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика
Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали
Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали
Власти взялись за проблемы «Почты России»
Власти взялись за проблемы «Почты России»
Ночью и утром 9 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель
Ночью и утром 9 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
7 февраля на дорогах Самары работали 467 дорожных рабочих и 489 единиц спецтехники
7 февраля на дорогах Самары работали 467 дорожных рабочих и 489 единиц спецтехники
Самарцев приглашают принять участие в «Лыжне России», которая пройдет 14 февраля
Самарцев приглашают принять участие в «Лыжне России», которая пройдет 14 февраля
В Самаре состоялся всероссийский турнир по регби «Поволжский Овал»
В Самаре состоялся всероссийский турнир по регби «Поволжский Овал»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.05
0.5
EUR 91.05
0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре автомобилистка врезалась в машину, которая ехала на зеленый

346
В Самаре автомобилистка врезалась в машину, которая ехала на зеленый

Еще одно из ДТП 7 февраля произошло в 16:45 в Октябрьском районе города Самары. 41-летняя женщина, управляя автомобилем Citroën С4, двигалась по пр. Ленина, с левым поворотом на ул. Челюскинцев. В пути следования, напротив д. №5, по пр. Ленина, в нарушении требований п. 13.4 ПДД РФ, не предоставила преимущество в движении автомобилю Geely MK, под управлением 60-летнего водителя, который двигался на разрешающий сигнал светофора, во встречном направлении прямо. 60-летний пассажир автомобиля Geely MK бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, отпущен.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре УАЗ наехал на пешехода, упавшего на проезжей части
08 февраля 2026, 13:05
В Самаре УАЗ наехал на пешехода, упавшего на проезжей части
7 февраля на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 4 человека.  Происшествия
282
В Тольятти водитель сбил сразу двух пешеходов
06 февраля 2026, 10:53
В Тольятти водитель сбил сразу двух пешеходов
Один из пешеходов - 32-летний мужчина госпитализирован, второму - 35-летней женщине назначено амбулаторное лечение. Происшествия
499
В Самаре водителю стало плохо после ДТП, и он скончался
05 февраля 2026, 13:22
В Самаре водителю стало плохо после ДТП, и он скончался
Водитель УАЗ после ДТП почувствовал ухудшение состояния здоровья и скончался до прибытия ГАИ и медиков. Происшествия
550
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
295
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
634
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
1905
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
1418
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
625
Весь список