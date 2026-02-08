В Самаре автомобилистка врезалась в машину, которая ехала на зеленый

Еще одно из ДТП 7 февраля произошло в 16:45 в Октябрьском районе города Самары. 41-летняя женщина, управляя автомобилем Citroën С4, двигалась по пр. Ленина, с левым поворотом на ул. Челюскинцев. В пути следования, напротив д. №5, по пр. Ленина, в нарушении требований п. 13.4 ПДД РФ, не предоставила преимущество в движении автомобилю Geely MK, под управлением 60-летнего водителя, который двигался на разрешающий сигнал светофора, во встречном направлении прямо. 60-летний пассажир автомобиля Geely MK бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, отпущен.