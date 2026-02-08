Я нашел ошибку
Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Самаре
В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина
Самарские полицейские принудительно выдворят с территории Российской Федерации шесть иностранцев
из-за долгов могут отключить электричество, газ и горячую воду
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков
УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки

Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки

Уважаемые представители научного сообщества!

Поздравляю вас с Днем российской науки!

Самарская область всегда отличалась своим мощным научно-технологическим потенциалом, высоким уровнем развития университетской науки, квалифицированными кадрами. Мы по праву гордимся выдающимися деятелями отечественной науки и техники – людьми, на которых держится международный авторитет страны, ее экономическая мощь и безопасность.

В фокусе работы Правительства Самарской области – выстраивание эффективного взаимодействия университетов, научных организаций и индустриальных партнеров в целях успешного технологического развития региона. У нас реализуется комплекс мероприятий по стимулированию прикладных и фундаментальных научных исследований, совершенствуется научно-образовательная инфраструктура, поддерживаются талантливые ученые и конструкторы. Среди важнейших наших задач – создание межвузовского кампуса Самарской области «Куйбышев», привлечение в область наукоемких инвестиций.

Мы целенаправленно выстраиваем прочную связку «наука - образование - бизнес», позволяющую поставить научные достижения на службу людям. Так, в прошлом году совместно с региональными институтами развития мы обеспечили финансирование научных и научно-технических проектов на общую сумму почти 430 млн рублей. Поддержку на федеральном уровне получил наш уникальный проект – научно-популярный маршрут «Крылья науки».

Все это позволило Самарской области войти в ТОП-10 субъектов Российской Федерации по научно-технологическому развитию и в первую пятерку регионов страны, где наиболее активно развиваются беспилотные технологии.

Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, преданность избранному делу и тот значимый вклад, который вы вносите в решение поставленных Президентом В.В.Путиным задач по обеспечению технологического суверенитета России, достижению целей специальной военной операции, повышению уровня и качества жизни наших граждан.

От всей души желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, реализации прорывных идей и новых значимых проектов, ярких открытий и успехов в работе на благо нашей Родины!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

 

