В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков

На территории Тамбовской области зафиксированы всего 10 особей волка, сообщил ТАСС министр экологии и природных ресурсов региона Дмитрий Сомов.

При этом он отметил, что считать исчезнувшим этот вид из местной экосистемы преждевременно, поскольку присутствие волков на территории региона фиксируется ежегодно.

"По данным зимнего маршрутного учета 2025 года на территории Тамбовской области учтено 10 особей волка", – рассказал ТАСС Дмитрий Сомов.

Региональный министр пояснил, что следы жизнедеятельности волков были зафиксированы в Бондарском, Пичаевском, Тамбовском и Рассказовском округах Тамбовской области (по одной особи), а также шести особей – в Моршанском округе.

В основном учет хищника, который является одним из главных символов Тамбовской области, ведется специалистами по следам на снегу, но этот метод может давать значительные погрешности, пояснил глава Минэкологии региона.

По его словам, на точность напрямую влияют высота снежного покрова и активность зверей.