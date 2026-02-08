Я нашел ошибку
Главные новости:
Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Самаре
Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Самаре
В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина
В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина
Самарские полицейские принудительно выдворят с территории Российской Федерации шесть иностранцев
Самарские полицейские принудительно выдворят с территории Российской Федерации шесть иностранцев
из-за долгов могут отключить электричество, газ и горячую воду
Из-за долгов могут отключить электричество, газ и горячую воду
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков
В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков
УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.05
0.5
EUR 91.05
0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные

В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков

160
В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков

На территории Тамбовской области зафиксированы всего 10 особей волка, сообщил ТАСС министр экологии и природных ресурсов региона Дмитрий Сомов.

При этом он отметил, что считать исчезнувшим этот вид из местной экосистемы преждевременно, поскольку присутствие волков на территории региона фиксируется ежегодно.

"По данным зимнего маршрутного учета 2025 года на территории Тамбовской области учтено 10 особей волка", – рассказал ТАСС Дмитрий Сомов.

Региональный министр пояснил, что следы жизнедеятельности волков были зафиксированы в Бондарском, Пичаевском, Тамбовском и Рассказовском округах Тамбовской области (по одной особи), а также шести особей – в Моршанском округе.

В основном учет хищника, который является одним из главных символов Тамбовской области, ведется специалистами по следам на снегу, но этот метод может давать значительные погрешности, пояснил глава Минэкологии региона.

По его словам, на точность напрямую влияют высота снежного покрова и активность зверей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
134
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
538
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
1713
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
1341
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
609
Весь список