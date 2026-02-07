Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 8 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -8, -10°С.
8 февраля в регионе небольшой снег. до -12°С
Если человек мало двигается — это путь к старению. Чтобы сохранять мышцы, нужно придерживаться определенных правил.
Гериатр Минздрава РФ рассказала о доказанном способе сохранить молодость
В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
стало известно, как в Самаре хотят застроить Безымянку
В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Россиянам назвали признаки плохого чая
В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
189
В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Согласно отчёту регионального министерства строительства, объект уже готов на 77%. Работы на площадке идут без остановки, в круглосуточном режиме.

На стройке сейчас занято 275 человек, и штат продолжает увеличиваться. Как заявил исполняющий обязанности министра строительства Самарской области Александр Фомин, работы идут строго по графику, без задержек. Все этапы, включая поставки материалов, находятся под постоянным контролем.

На данный момент полностью завершена самая сложная часть — проходка тоннелей. Сейчас строители обустраивают основание для будущих путей. В левом тоннеле эти работы выполнены на 80% и должны быть закончены в феврале. Затем аналогичные работы начнутся в правом тоннеле, а в левом приступят к укладке рельс.

Фомин также сообщил, что в этом году активные строительные работы начнутся и на соседней станции «Алабинская». Это необходимо для того, чтобы обе новые станции метро были сданы в эксплуатацию одновременно. Региональные власти держат ход строительства на особом контроле, пишет Самара-МК.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

