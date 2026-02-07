Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре

В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Согласно отчёту регионального министерства строительства, объект уже готов на 77%. Работы на площадке идут без остановки, в круглосуточном режиме.

На стройке сейчас занято 275 человек, и штат продолжает увеличиваться. Как заявил исполняющий обязанности министра строительства Самарской области Александр Фомин, работы идут строго по графику, без задержек. Все этапы, включая поставки материалов, находятся под постоянным контролем.

На данный момент полностью завершена самая сложная часть — проходка тоннелей. Сейчас строители обустраивают основание для будущих путей. В левом тоннеле эти работы выполнены на 80% и должны быть закончены в феврале. Затем аналогичные работы начнутся в правом тоннеле, а в левом приступят к укладке рельс.

Фомин также сообщил, что в этом году активные строительные работы начнутся и на соседней станции «Алабинская». Это необходимо для того, чтобы обе новые станции метро были сданы в эксплуатацию одновременно. Региональные власти держат ход строительства на особом контроле, пишет Самара-МК.