Стало известно, как в Самаре хотят застроить Безымянку
В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Россиянам назвали признаки плохого чая
В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей
В пятницу, 6 февраля, в Самаре на заседании рабочей группы Единого градостроительного совета региона представили концепцию развития района Безымянка. Ее разработчики из АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" рассказали, каким видят обновленный район и какими принципами должны будут руководствоваться застройщики, пишет Волга-Ньюс.

Согласно концепции, застраивать Безымянку планируют по принципу снижения визуальной активности и насыщенности архитектурных форм по мере увеличения этажности. Его цель - создать соразмерную человеку среду и визуально уменьшить высоту зданий, сохранив характер Безымянки как района средней этажности. При этом новая застройка предусматривает повышенную плотность, что соответствует современным требованиям градостроительства. 

Для достижения визуального баланса используется трехуровневая система архитектурной проработки фасадов: первый уровень - 3-6 этажей; второй - 4-14 этажей; третий - до 9 этажей и выше. Рядовая секция здания предусматривает этажность в 6-18 этажей, угловая - 9-18 этажей, урбан-вилла - 4-9 этажей, башня - 15-25 этажей.

Характерной чертой застройки Безымянки останется озеленение. Проектом предусмотрены зеленые ограждения, зеленый двор, курдоньеры, зеленые террасы, балконы и лоджии, приоконные клумбы.

При этом предполагается, что на первом этапе развития территории будут проведены реконструкция "уличного фронта", благоустройство пешеходной зоны и озеленение по ул. Победы.

В ходе презентации выступающие отмечали, что концепцию не следует воспринимать, как готовый проект застройки - это стратегия, на которую предстоит наложить конкретные решения.

Напомним, концепция развития Безымянки разрабатывается в рамках реализации в регионе новой градостроительной политики, подразумевающей создание комплексной стратегической концепции, на основе которой затем будут формироваться участки под КРТ. Аналитическая работа по Безымянке велась 10 месяцев. По итогам презентации концепции экспертное сообщество представит свои предложения и замечания. Затем уже концепцию вынесут на обсуждение совета с участием губернатора.

