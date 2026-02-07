24% самарцев будут следить за успехами россиян, выступающих под нейтральным флагом, на зимней Олимпиаде

В опросе SuperJob приняли участие жители города.

24% экономически активных самарцев планируют следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии: «Буду следить за всеми соревнованиями, в которых участвуют россияне»; «Всегда радуюсь успехам наших спортсменов!» 49% респондентов не планируют смотреть трансляции.



Наибольший интерес к Олимпиаде проявила молодежь до 35 лет: 32% опрошенных будут смотреть соревнования.



Контекстный анализ комментариев тех, кто планирует следить за Играми, позволил выявить спортивные предпочтения горожан. Абсолютным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом — хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.



Время проведения: 5—6 февраля 2026 года