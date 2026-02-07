В Самаре в районе ж/д вокзала тушили пожар в недостроенном здании

Пожар разгорелся 6 февраля в 18:03.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП случилось в Железнодорожном районе Самары в одноэтажном строящемся здании на ул. Спортивной, 17. Там воспламенились стройматериалы. Огонь охватил 80 "квадратов".

На место происшествия выезжали 35 человек от МЧС России на 9 единицах техники.

В 19:40 им удалось полностью справиться со стихией. Отмечается, что никто не пострадал. До прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Пока причина пожара и все обстоятельства устанавливаются, пишет 450Медиа.