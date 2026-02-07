Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 8 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -8, -10°С.
8 февраля в регионе небольшой снег. до -12°С
Если человек мало двигается — это путь к старению. Чтобы сохранять мышцы, нужно придерживаться определенных правил.
Гериатр Минздрава РФ рассказала о доказанном способе сохранить молодость
В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
«Лыжня России»: ровно через неделю в Самаре пройдут лыжные старты
стало известно, как в Самаре хотят застроить Безымянку
Стало известно, как в Самаре хотят застроить Безымянку
В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц
В Самаре прокуратура проводит проверку после видео с дракой школьниц
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Россиянам назвали признаки плохого чая
Россиянам назвали признаки плохого чая
В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей
В Госдуме сообщили о новой налоговой выплате для родителей двух и более детей
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
В Самаре в районе ж/д вокзала тушили пожар в недостроенном здании

В Самаре в районе ж/д вокзала тушили пожар в недостроенном здании

Пожар разгорелся 6 февраля в 18:03.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП случилось в Железнодорожном районе Самары в одноэтажном строящемся здании на ул. Спортивной, 17. Там воспламенились стройматериалы. Огонь охватил 80 "квадратов".

На место происшествия выезжали 35 человек от МЧС России на 9 единицах техники.

В 19:40 им удалось полностью справиться со стихией. Отмечается, что никто не пострадал. До прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Пока причина пожара и все обстоятельства устанавливаются, пишет 450Медиа.

В Самаре 7 февраля во время пожара на Некрасовской погибли два человека
07 февраля 2026, 11:20
В Самаре 7 февраля во время пожара на Некрасовской погибли два человека
В квартире полыхали вещи. Судя по Яндекс Картам, речь идет о кирпичной пятиэтажке недалеко от набережной. Происшествия
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
06 февраля 2026, 14:49
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек. Происшествия
При пожаре в частном секторе Сызрани погиб мужчина
06 февраля 2026, 09:47
При пожаре в частном секторе Сызрани погиб мужчина
Тушили возгорание три десятка человек в сопровождении девяти единиц спецтехники. С огнём удалось справиться менее чем за час. Происшествия
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
