6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
При пожаре в частном секторе Сызрани погиб мужчина

При пожаре в частном секторе Сызрани погиб мужчина

Огненная трагедия вечером 5 февраля унесла жизнь человека в Самарской области. При пожаре в частном секторе Сызрани погиб мужчина.

Всё случилось примерно в 18:30. По информации МЧС, горел частный дом № 12 в 6-м Мурманском переулке. К моменту прибытия оперативных служб огонь охватил уже 40 квадратных метров здания. Тушили возгорание три десятка человек в сопровождении девяти единиц спецтехники. С огнём удалось справиться менее чем за час. Однако при разборе пепелища было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения, пишет Самара-АиФ.

