Огненная трагедия вечером 5 февраля унесла жизнь человека в Самарской области. При пожаре в частном секторе Сызрани погиб мужчина.

Всё случилось примерно в 18:30. По информации МЧС, горел частный дом № 12 в 6-м Мурманском переулке. К моменту прибытия оперативных служб огонь охватил уже 40 квадратных метров здания. Тушили возгорание три десятка человек в сопровождении девяти единиц спецтехники. С огнём удалось справиться менее чем за час. Однако при разборе пепелища было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения, пишет Самара-АиФ.