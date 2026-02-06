В Приволжском районе работник фермерского хозяйства оказался за рулем без водительских прав и пьяный

В сентябре 2025 года, находясь на маршруте патрулирования в селе Обшаровка, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Приволжскому району задержали мужчину 1986 года рождения, находившегося за рулем автомобиля Lada Vesta.

Как установлено полицейскими, местный житель 1986 года рождения, работающий разнорабочим в фермерском хозяйстве, будучи лишенным права управления транспортными средствами, находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ, мужчина пояснил, что одолжил автомобиль у руководителя организации, в которой он работал, чтобы отвезти своего знакомого домой. При этом он знал о запрете управления транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотренном правилами дорожного движения РФ, но умышленно нарушил закон, надеясь, что данный проступок останется незамеченным.

В ходе проверки выяснилось, что данный мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако, соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району мужчине вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств местному жителю назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 18 месяцев. Приговор вступил в законную силу.