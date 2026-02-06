Я нашел ошибку
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
В Приволжском районе работник фермерского хозяйства оказался за рулем без водительских прав и пьяный

222
В Приволжском районе работник фермерского хозяйства оказался за рулем без водительских прав и пьяный

В сентябре 2025 года, находясь на маршруте патрулирования в селе Обшаровка, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Приволжскому району задержали мужчину 1986 года рождения, находившегося за рулем автомобиля Lada Vesta.

Как установлено полицейскими, местный житель 1986 года рождения, работающий разнорабочим в фермерском хозяйстве, будучи лишенным права управления транспортными средствами, находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1  ст.264.1 УК РФ, мужчина пояснил, что одолжил автомобиль у  руководителя организации, в которой он работал, чтобы отвезти своего знакомого домой. При этом он знал о запрете управления  транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотренном правилами дорожного движения РФ,  но умышленно  нарушил закон,   надеясь, что  данный проступок останется незамеченным.

В ходе проверки выяснилось, что данный мужчина ранее уже привлекался к  административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако, соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности  не сделал.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району мужчине вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств местному жителю назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 18 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

