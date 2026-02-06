Житель Самарской области решил увеличить свой земельный участок, установив забор далеко за его пределами.

Администрация района обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить 670 кв. м, принадлежащих государству. Суд требования удовлетворил и обязал владельца перенести забор на границу своего участка. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ставропольского района.



Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должника с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда. За его игнорирование судебным приставом в отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Столкнувшись с дополнительными затратами, должник решил исполнить судебное решение и самостоятельно перенести забор на законное место.