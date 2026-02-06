Я нашел ошибку
Главные новости:
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
«Партийный десант» проверил организацию горячего питания в самарских школах

171
«Партийный десант» проверил организацию горячего питания в самарских школах
Депутаты фракции «Единая Россия» городской Думы Самары вместе с членами Общественного молодёжного парламента и Общественного совета оценили не только меню, но и состояние столовых, соблюдение санитарных норм и температурного режима в четырех самарских школах
 

Всего в Самаре 7 школ, куда готовые блюда доставляют специализированные комбинаты питания. Четыре из них проверил «партийный десант» депутатов городской Думы: это школы № 13, № 63 в Самарском районе и школы № 89, № 109 в Промышленном районе областной столицы.

«В тех учреждениях, где питание привозное, крайне важно строгое соблюдение температурного режима. Дети должны получать горячие и полезные обеды, — подчеркнул председатель городской Думы Сергей Рязанов. — Подобные выезды мы проводим регулярно, они позволяют выстроить диалог с директорами, родителями и оперативно решать возникающие вопросы. Наша общая цель проста — сделать так, чтобы каждый ребёнок учился в достойных условиях».

Проверка затронула школы, где еду доставляют специализированные комбинаты питания. В школе № 13, например, горячее питание получают более 400 учеников. Чтобы сохранить блюда горячими, здесь используют специальные термосы, а доставку организуют несколько раз в день — отдельно для каждой смены.

Второй точкой маршрута стала старейшая школа Самары — № 63. Она ведёт свою историю с 1825 года и в прошлом году отметила 200-летие. В нынешнем здании, «Доме Лаптева», на улице Степана Разина, располагается с 1880 года. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В школе депутаты пообщались с самими учениками. «Кто оценит школьный обед лучше, чем сам ученик? Дети довольны, говорят, что вкусно. Для нас, как для родителей, это самое главное — знать, что дети едят с удовольствием», — отметила депутат Анна Сараева.

В школах № 9 и № 109 парламентарии также осмотрели пищеблоки, оборудование и изучили меню. «Контроль за организацией питания был и остается нашим безусловным приоритетом, — сказал Вячеслав Звягинцев, председатель профильного комитета. — Приятно видеть, что в школах, которые мы сегодня посетили, этот вопрос на должном уровне. Чистота, порядок, качество услуг у разных поставщиков — хорошее».

При этом он отметил, что не везде есть возможность готовить на месте: «Хотелось бы, чтобы такая возможность была в каждой школе, но не везде это физически возможно».

По итогам проверки депутаты наметили дальнейшие шаги. В планах — обсудить возможность сокращения количества конкурсных процедур (сейчас школы проводят торги три раза в год), а также проверить, насколько качественно и своевременно поставщики выполняют контракты. Кроме того, отдельное внимание уделят работе школьных буфетов.

Напомним, что «Единая Россия» в рамках народной программы партии законодательно обеспечила исполнение задачи по организации бесплатного горячего питания для учеников с 1 по 4 класс, которую поставил Президент в Послании Федеральному Собранию в 2020 года.

 

