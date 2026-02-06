Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе

Если вы оплачивали обучение в автошколе за себя или близких, можно вернуть часть расходов через социальный налоговый вычет.
В 2026 году его можно оформить за 2023, 2024 и 2025 годы. Условия: официальное трудоустройство, уплата НДФЛ и лицензированная автошкола, пишет МК.
Вычет распространяется на расходы не только за себя, но и за:
- супруга(-у) — с 1 января 2024 года;
- детей до 24 лет, включая приёмных и подопечных, при очной форме обучения;
- братьев и сестер до 24 лет при очном обучении.
Суммы возврата
Максимальные лимиты зависят от года обучения:
2023 год:
- 50 тыс. ₽ — за обучение детей;
- 120 тыс. ₽ — за собственное обучение, а также братьев и сестер.
2024–2025 годы:
- 110 тыс. ₽ — за обучение детей;
- 150 тыс. ₽ — за себя, супруга(-у), братьев и сестер.
Государство возвращает от 13 до 22% от указанных сумм в зависимости от вашей ставки НДФЛ. Например, за 2025 год возврат составит:
- за себя: 19 500–33 000 ₽;
- за ребёнка: 14 300–24 200 ₽.
Необходимые документы
За 2024–2025 годы:
- справка об оплате из автошколы.
За 2023 год:
- договор с автошколой;
- лицензия автошколы;
- квитанции или чеки об оплате.
Для детей:
- справка о форме обучения;
- документы, подтверждающие родство и возраст.
Как оформить вычет
Соберите документы, заполните декларацию 3-НДФЛ и подайте её в налоговую лично или онлайн. Также возможен вычет через работодателя — для этого нужно заранее подать заявление в ФНС, пишет "Объясняем.РФ".