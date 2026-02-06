Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе

Если вы оплачивали обучение в автошколе за себя или близких, можно вернуть часть расходов через социальный налоговый вычет.

В 2026 году его можно оформить за 2023, 2024 и 2025 годы. Условия: официальное трудоустройство, уплата НДФЛ и лицензированная автошкола, пишет МК.

Вычет распространяется на расходы не только за себя, но и за:

супруга(-у) — с 1 января 2024 года;

детей до 24 лет, включая приёмных и подопечных, при очной форме обучения;

братьев и сестер до 24 лет при очном обучении.

Суммы возврата

Максимальные лимиты зависят от года обучения:

2023 год:

50 тыс. ₽ — за обучение детей;

120 тыс. ₽ — за собственное обучение, а также братьев и сестер.

2024–2025 годы:

110 тыс. ₽ — за обучение детей;

150 тыс. ₽ — за себя, супруга(-у), братьев и сестер.

Государство возвращает от 13 до 22% от указанных сумм в зависимости от вашей ставки НДФЛ. Например, за 2025 год возврат составит:

за себя: 19 500–33 000 ₽;

за ребёнка: 14 300–24 200 ₽.

Необходимые документы

За 2024–2025 годы:

справка об оплате из автошколы.

За 2023 год:

договор с автошколой;

лицензия автошколы;

квитанции или чеки об оплате.

Для детей:

справка о форме обучения;

документы, подтверждающие родство и возраст.

Как оформить вычет

Соберите документы, заполните декларацию 3-НДФЛ и подайте её в налоговую лично или онлайн. Также возможен вычет через работодателя — для этого нужно заранее подать заявление в ФНС, пишет "Объясняем.РФ".