6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Если вы оплачивали обучение в автошколе за себя или близких, можно вернуть часть расходов через социальный налоговый вычет.

В 2026 году его можно оформить за 2023, 2024 и 2025 годы. Условия: официальное трудоустройство, уплата НДФЛ и лицензированная автошкола, пишет МК.

Вычет распространяется на расходы не только за себя, но и за:

  • супруга(-у) — с 1 января 2024 года;
  • детей до 24 лет, включая приёмных и подопечных, при очной форме обучения;
  • братьев и сестер до 24 лет при очном обучении.

Суммы возврата

Максимальные лимиты зависят от года обучения:

2023 год:

  • 50 тыс. ₽ — за обучение детей;
  • 120 тыс. ₽ — за собственное обучение, а также братьев и сестер.

2024–2025 годы:

  • 110 тыс. ₽ — за обучение детей;
  • 150 тыс. ₽ — за себя, супруга(-у), братьев и сестер.

Государство возвращает от 13 до 22% от указанных сумм в зависимости от вашей ставки НДФЛ. Например, за 2025 год возврат составит:

  • за себя: 19 500–33 000 ₽;
  • за ребёнка: 14 300–24 200 ₽.

Необходимые документы

За 2024–2025 годы:

  • справка об оплате из автошколы.

За 2023 год:

  • договор с автошколой;
  • лицензия автошколы;
  • квитанции или чеки об оплате.

Для детей:

  • справка о форме обучения;
  • документы, подтверждающие родство и возраст.

Как оформить вычет

Соберите документы, заполните декларацию 3-НДФЛ и подайте её в налоговую лично или онлайн. Также возможен вычет через работодателя — для этого нужно заранее подать заявление в ФНС, пишет "Объясняем.РФ".

