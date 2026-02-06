в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным

12 февраля в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с Константином Леушиным – военным врачом-реаниматологом, участником специальной военной операции и автором книги «По обе стороны войны».

Константин Юрьевич Леушин – человек удивительной судьбы. Уроженец Красного Лимана (ДНР) и выпускник мединститута в Днепропетровске, почти всю свою сознательную жизнь он посвятил спасению людей. Уже почти четверть века Константин живёт в России и ныне трудится в Федеральном центре кардиохирургии им. Бакулева, а с 2022 года регулярно бывает в командировках в зоне СВО. Мариуполь, Луганск, Бахмут – медик всегда был там, где чувствовал, что будет нужнее всего. Тогда же он решил обратиться к литературному творчеству.

«Так или иначе, но у врачей очень насыщенная эмоциональная жизнь. Чтобы продолжать нормально работать, все чувства надо прятать довольно глубоко, иначе психика не вывезет. Кто-то потом снимает стресс алкоголем, кто-то спортом, а я начал писать и отправлять заметки друзьям», – признавался он в одном из интервью СМИ. Из этих заметок в итоге выросла его книга «По обе стороны войны». В ней автор не только описывает тяжелые будни медиков во время боевых действий, но и делится с читателем своей трагической семейной историей, в которой по разные стороны противостояния оказался он и его родной брат, оставшийся жить на Украине.

Мероприятие организовано Центром чтения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) и пройдёт в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». Встреча Константина Леушина с самарскими читателями пройдёт в режиме телемоста: жители города получат возможность задать вопросы автору, поделиться своими впечатлениями и мыслями.

12 февраля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

16+

Вход свободный!