Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом

Сегодня ночью, 6 февраля, в 01:53 в пожарно-спасательную часть № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Алькино на улице Строителей.

К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 102 и 155 пожарно-спасательного отряда № 35 и добровольная пожарная команда сельского поселения Алькино.

По прибытии было установлено, что горит частный жилой дом на площади 70 квадратных метров.

Оперативно было создано три звена газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б».

В 02:15 была объявлена локализация пожара, в 02:23 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 07:30 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

К сожалению, 1 человек травмирован.

В тушении пожара участвовали 4 единицы техники и 13 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"