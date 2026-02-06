Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
В 2026 году участие в турнире принимают 760 спортсменов разных возрастов из 24 регионов России. 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори».
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
«Т Плюс» и ОНФ объединят усилия по контролю за качеством теплоснабжения в регионе

Руководители самарских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» встретились с активистами Общероссийского народного фронта.

Руководители самарских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» встретились с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они обсудили основные направления совместной работы по контролю за качеством теплоснабжения жителей региона.

В частности, энергетики и общественники подвели итоги работы с обращениями жителей Самарской области, поступившими на прямую линию президента РФ в декабре прошлого года. Они касались качества теплоснабжения, устранения повреждений на коммуникациях и восстановления благоустройства после ремонтов и плановых перекладок. Проанализировав основные темы, энергетики и представители ОНФ приняли решение совместно посещать места плановых ремонтов как до их начала, так и после завершения работ, чтобы фиксировать первоначальное состояние объектов, результаты выполнения замены инфраструктуры и качество благоустройства.

«Наибольшее число обращений поступает к нам от жителей областной столицы, где тепловые сети наиболее изношены. За последние пять лет нам удалось значительно увеличить объём замены тепловых сетей. При этом ряд участков подземных коммуникаций ещё требуют обновления, и мы включили их в программу перекладок, в том числе и на 2026 год», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Участники встречи обсудили также готовность жилого фонда к зиме. Далеко не все управляющие компании минувшим летом выполнили обязательные технические мероприятия. Как итог — жалобы горожан на качество работы внутренней системы отопления. По итогам рассмотрения этой проблемы энергетики «Т Плюс» и активисты ОНФ решили сформировать список обслуживающих организаций региона, которые не подготовили свои жилые дома к прохождению зимы, чтобы совместно обратиться в Госжилинспекцию для устранения замечаний в зоне ответственности УК и ТСЖ.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

Новости по теме
Победителями стали 30 обслуживающих организаций, индивидуальных предпринимателей и собственников нежилых помещений, которые получат в подарок от энергетиков полезную бытовую технику.
06 февраля 2026, 17:11
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал победителей акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона
Победителями стали 30 обслуживающих организаций, индивидуальных предпринимателей и собственников нежилых помещений, которые получат в подарок от энергетиков... ЖКХ
В 2025 году энергокомпания стала одним из основных работодателей для учащихся и выпускников самарского Политеха.
26 января 2026, 17:11
Свыше 330 студентов и выпускников трудоустроились на объекты Самарского филиала «Т Плюс» в 2025 году
В 2025 году энергокомпания стала одним из основных работодателей для учащихся и выпускников самарского Политеха. ЖКХ
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
14 января 2026, 17:47
Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления. ЖКХ
В центре внимания
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
Весь список