Сотрудников самарских УК обучат работе с новой цифровой платформой для взаимодействия с жителями

В Самаре Государственная жилищная инспекция Самарской области провела обучающий семинар для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ТСН, посвященный новым возможностям сервиса «ДомКлик».

Благодаря ему жители многоквартирных домов смогут более оперативно обращаться в свои управляющие организации и решать проблемы, касающиеся жилищных условий и качества коммунальных услуг. Отметим, что накануне ГЖИ и дочерняя компания Сбера по разработке сервиса «ДомКлик» заключили соглашение о партнерстве.



Работая в электронной системе сервиса, управляющие организации в режиме реального времени получают актуальную картину по всем обращениям жителей обслуживаемых ими многоквартирных домов. Система учитывает нормативные сроки выполнения работ по заявкам.



Чтобы оставить заявку, жителям достаточно зайти в профиль своего дома в приложении «ДомКлик» и сообщить о проблеме – например, о протечке труб, об отоплении, водоснабжении, уборке подъездов, неисправности лифта или освещения. Обращение автоматически поступает в отраслевое решение Сбера на платформе, которой пользуется управляющая организация.

Фото: пресс-служба администрации Самары