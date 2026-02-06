«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год

В Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева действует региональная программа «Культурные люди». Она направлена на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.

В 2025 году в рамках программы открылись 11 мини-кластеров в учреждениях культуры Кинеля, Октябрьска, Похвистнево и Сызрани, а также Алексеевского, Большечерниговского, Борского, Исаклинского, Нефтегорского, Челно-Вершинского, Шигонского районов. В новых арт-пространствах разместились театральные и ремесленные мастерские, галерея игр, коворкинги, репетиционные и студии звукозаписи.

В 8 малых городах губернии впервые появились арт-парки «Прикосновение» – открытые площадки в парках и скверах. Современные локации для творчества и отдыха оснастили световым и звуковым оборудованием. Здесь проходят творческие встречи, концертные программы, кинопоказы, открытые уроки.

Частью программы «Культурные люди» стали 4 детские филармонии. Они открылись в детских школах искусств поселков Черновский и Безенчук, а также в селах Красный Яр и Сергиевск. Для каждой филармонии закупили музыкальные инструменты, концертные залы оснастили современным оборудованием.

В рамках регионального проекта «Культурные люди» создали две музейные экспозиции, которые знакомят жителей с природой, историей и культурой родного края. Выставка «Юго-восточные Жигули: взгляд из параллельных миров» в историко-краеведческом музее села Рождествено стала одной из первых экспозиций, созданных в рамках регионального проекта «Культурные люди». Вторая музейная экспозиция открылась в историко-краеведческом музее на территории усадьбы Самариных в Приволжском районе.

На средства региональной программы капитально отремонтировали 12 объектов культуры: среди которых дома культуры в с. Богатое, п.г.т. Балашейка Сызранского района, п. Красный Строитель, Челно-Вершинского района, в селе Обшаровка, Приволжского района, с.п. Черновка, Кинель-Черкасского района, села Колывань Красноармейского района; п. Яблоневый Овраг, г.о. Жигулевск, п. Краснооктябрьский Большечерниговского района. А также Детская школа искусств № 1 г. Чапаевска, Нефтегорский краеведческий музей, Детская школа искусств №1 г. Тольятти. В поселке Сокский Исаклинского района установили быстровозводимую модульную конструкцию дома культуры на 100 мест.

Закуплено 17 автобусов: транспорт возит школьников на экскурсии, выставки, и спектакли по «Пушкинской карте» и обеспечивает гастрольные поездки ведущих творческих коллективов губернии.

Благодаря программе «Культурные люди» сегодня в регионе действуют новые меры поддержки юных талантов и специалистов отрасли. В 2025 году стипендии получили 30 юных дарований и 50 молодых специалистов. 20 педагогов-наставников наградили премиями.

