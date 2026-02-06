Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93

Департамент транспорта Самары запустил опрос для оценки работы автобусного маршрута № 93, который начал курсировать по городу с 1 января 2026 года. Маршрут соединяет сквер Санфировой и Агропарк, проходя через автостанцию «Аврора», ТРК «Космопорт», онкологический центр и клинику ИДК «Мать и дитя», пишет Самара Онлайн 24.

Горожанам предлагают поделиться мнением о том, насколько удобным стал новый маршрут, улучшилась ли транспортная доступность ключевых объектов и сократилось ли время в пути после его запуска. Полученные ответы будут использоваться для анализа эффективности маршрута и возможной корректировки работы общественного транспорта.

Опрос размещен на портале «Госуслуги» и доступен до 12 февраля 2026 года. Участие является анонимным, сообщает Департамент транспорта Самары.