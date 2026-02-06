Тольяттинец на угнанной машине попал в ДТП

Подозреваемого в угоне, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти. В ночное время стражи правопорядка получили от дежурного информацию о том, что их помощь требуется на улице Карбышева. По прибытии на место происшествия росгвардейцы обнаружили двоих мужчин, у которых происходил конфликт с молодым человеком.

Мужчина 1981 года рождения объяснил, что прогревал свой автомобиль «Лада Калина», когда к нему со спины подошел злоумышленник и приставил к шее предмет, похожий на нож. Автовладелец оказал нападавшему активное сопротивление, они оба упали на землю, где продолжили борьбу. Хозяину машины удалось вырваться и убежать, чтобы позвонить в полицию. Вернувшись, тольяттинец увидел, что молодой человек пытается уехать на его автомобиле. Однако, угонщик не справился с управлением и врезался в припаркованную вазовскую «тринадцатую», в салоне которой находился ее хозяин – местный житель 2006 года рождения. Совместными усилиями автовладельцы помешали злоумышленнику скрыться.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Им оказался несовершеннолетний молодой человек 2009 года рождения. Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Наказание, предусмотренное этой статьей – до 12 лет лишения свободы.