6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Тольяттинец на угнанной машине попал в ДТП

Подозреваемого в угоне, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти. В ночное время стражи правопорядка получили от дежурного информацию о том, что их помощь требуется на улице Карбышева. По прибытии на место происшествия росгвардейцы обнаружили двоих мужчин, у которых происходил конфликт с молодым человеком. 

Мужчина 1981 года рождения объяснил, что прогревал свой автомобиль «Лада Калина», когда к нему со спины подошел злоумышленник и приставил к шее предмет, похожий на нож. Автовладелец оказал нападавшему активное сопротивление, они оба упали на землю, где продолжили борьбу. Хозяину машины удалось вырваться и убежать, чтобы позвонить в полицию. Вернувшись, тольяттинец увидел, что молодой человек пытается уехать на его автомобиле. Однако, угонщик не справился с управлением и врезался в припаркованную вазовскую «тринадцатую», в салоне которой находился ее хозяин – местный житель 2006 года рождения. Совместными усилиями автовладельцы помешали злоумышленнику скрыться. 

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Им оказался несовершеннолетний молодой человек 2009 года рождения. Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Наказание, предусмотренное этой статьей – до 12 лет лишения свободы.

