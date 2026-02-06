ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Самарской области выплатили 52 млрд рублей налогов в 2025 году

В число крупнейших налогоплательщиков Самарской области в 2025 году вошли промышленные предприятия и крупные компании из разных отраслей и сфер деятельности. Это предприятия, представляющие пищепром, автомобилестроение, нефтехимию, металлургию, промышленный и финансовый секторы – обеспечивают значительную часть поступлений в консолидированный бюджет, что напрямую влияет на социально-экономическое развитие всего региона.

В ТОП-3 списка вошли пивоваренная компания «Балтика», ПАО Сбербанк и АО «Самаранефтегаз», разделив три первых места соответственно. В число лидеров по объему выплаченных налогов также вошли АО «АВТОВАЗ», АО «КК «Обход Тольятти», АО «Тольяттиазот», АО «Жигулевское пиво», ОАО «РЖД», АО «Тяжмаш» и АО «СМЗ».

«Крупнейшие компании-налогоплательщики – это не просто флагманы региона, это основа финансовой стабильности Самарской области. Их социальная ответственность и эффективная работа позволяют воплощать в жизнь масштабные инфраструктурные проекты, модернизировать социальную сферу, поддерживать малый и средний бизнес, создавать новые рабочие места. Мы видим их серьезные инвестиции в модернизацию, импортозамещение, внедрение инноваций и экологических программ, что полностью соответствует стратегическим целям развития региона», – подчеркнул врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Десять крупнейших налогоплательщиков Самарской области обеспечили поступление в областной бюджет 52 млрд рублей, что составляет 20,4% от общего объема налоговых доходов за 2025 год.

«Важное преимущество нашего региона – диверсифицированная экономика, мы не зависим от одной отрасли. Крупнейшие налогоплательщики Самарской области работают в самых разных секторах. Вместе мы разрабатываем планы развития, реализуем инвестиционные проекты. Такой подход позволяет сохранять финансовую устойчивость региона даже в условиях внешних вызовов. Подтверждением эффективности проводимой политики стало недавнее решение рейтингового агентства АКРА о сохранении кредитного рейтинга Самарской области на высоком уровне АА(RU) с позитивным прогнозом», – подчеркнула врио заместителя председателя Правительства министра финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Компания «Балтика» является системообразующим предприятием, входит в число стратегических партнеров Самарской области. За годы присутствия в регионе компания пополнила его казну более чем на 100 млрд рублей.

Предприятие активно инвестирует в свое развитие – в июле 2025 года завод запустил дополнительную линию розлива в алюминиевую банку, что позволило удвоить баночные мощности. Общий объем инвестиций в модернизацию самарского филиала компании составил 1,4 млрд рублей. Мощность новой линии — 60 тыс. единиц в час.

«Завод «Балтика-Самара» был открыт в 2003 году. За время своей работы филиал стал не только крупнейшим производителем пива в регионе, но и лидером регионального экспорта напитков, настоящей «кузницей кадров» для пивоваренной отрасли региона – с целевого заказа на подготовку профессиональных кадров для строящегося завода в 2002 году началась история кафедры бродильных производств в «Самарском политехе» – сейчас «Высшей биотехнологической школы». Перед нами сейчас стоят важные задачи – содействовать развитию экономики, сельского хозяйства и пищепрома, предоставляя потребителям качественный натуральный отечественный продукт», — подчеркнул директор завода «Балтика-Самара» пивоваренной компании «Балтика» Олег Рукин.

Значительный вклад в развитие региона вносит ПАО Сбербанк. Компания является стратегическим партнером Самарской области в реализации национальных проектов, программ поддержки бизнеса и развития цифровой экономики. Банк является примером социально-ответственного бизнеса, активно поддерживает волонтерское движение.

«Развитие регионов – один из стратегических приоритетов Сбера. В Самарской области мы последовательно реализуем эту миссию, выступая партнёром в социально-экономическом развитии губернии. Это и участие в значимых инфраструктурных проектах региона, направленных на повышение качества жизни, и создание современных рабочих мест для жителей, и предоставление клиентам целостной экосистемы финансовых и нефинансовых сервисов. Сбер всегда рядом — не просто слоган, а важный ориентир развития нашей компании», – подчеркнула Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.

Фото – минэкономразвития Самарской области