число вакансий для электриков выросло на 46%

Аналитики Авито Работы и Авито Услуг проанализировали рынок труда и услуг за период с декабря 2025 года по январь 2026 года и выяснили, что спрос на электриков в России увеличился на 46%. Рост количества вакансий отражает высокую потребность бизнеса и частных заказчиков в специалистах по монтажу, обслуживанию и ремонту электрических систем.

По данным Авито Работы, лидером по доле вакансий стали электрики 4 разряда — на них приходится 17% всех предложений о работе. Среднее зарплатное предложение для таких специалистов составляет 72 080 руб/мес.

На втором месте — электрики 5 разряда с долей вакансий 14%, которым работодатели готовы платить в среднем 74 978 руб/мес. Замыкают тройку электрики 3 разряда (13% вакансий) со средним зарплатным предложением 75 954 руб/мес.

По данным Авито Услуг, наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте работ, связанных с устранением последствий перегрузок сетей: интерес к услугам по поиску места повреждения кабеля увеличился на 58%.

Среди базовых услуг наиболее востребованными стали замена розеток (+27%) и установка подрозетников (+24%). Вырос интерес и к более технологичным решениям. Спрос на монтаж охранных сигнализаций увеличился на 24%, проектирование систем молниезащиты — на 18%, а установка зарядных станций для электромобилей — на 17%.