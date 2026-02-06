Я нашел ошибку
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств

162
Тренажер для проведения дыхательных тренингов с целью стабилизации психоэмоционального состояния и коррекции тревожно-депрессивных расстройств ReviSide («Ревисайд»), разработанный в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), дополнили комплексом психологических диагностических тестов. Новые функции позволят оценить уровень тревоги и депрессии, а также выявить симптомы тревожных расстройств до начала реабилитационного курса. Благодаря этому курс станет более персонализированным и эффективным.

ReviSide дополнен Госпитальной шкалой тревоги и депрессии (HADS) и Миссисипской шкалой посттравматического стрессового расстройства. Тест HADS помогает оценить уровень тревоги и депрессии у пациентов. А Миссисипская шкала посттравматического стрессового расстройства представляет собой стандартизированный опросник для выявления симптомов ПТСР у людей, переживших психотравмирующие события: боевые действия, катастрофы, насилие и другие.

Диагностические тесты, входящие в состав ReviSide, можно применять до начала реабилитационного курса для его персонализации и повышения эффективности, а после — для оценки достигнутых результатов.

Принцип работы тренажера ReviSide основан на обучении дыханию с определенной частотой и техникам релаксации с использованием виртуальной реальности и биологической обратной связи. С помощью VR-шлема пациент погружается в одну из выбранных виртуальных сцен. При изменении частоты дыхания во время тренинга сцена виртуальной реальности динамически меняется. Например, изменяются погодные условия, визуально подтверждая правильность действий, выполняемых пациентом.

После завершения тренировочных этапов проводится заключительная диагностика и формируются значения физиологических параметров пациента: показатель частоты дыхания, частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, когнитивная нагрузка. Все эти параметры служат надежным индикатором того, что в ходе тренинга происходит коррекция психоэмоционального состояния.

На данный момент тренажер ReviSide может поставляться в медицинские учреждения в соответствии с Приказом Минздрава России от 31.07.2020 г. №788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых». Устройство включено в номенклатуру медицинских изделий под кодом 342050 — «Комплекс акустический для коррекции психосоматического состояния».

Фото СамГМУ

Здравоохранение
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
6 февраля 2026  14:35
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
59
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
6 февраля 2026  14:21
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
85
Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств
6 февраля 2026  13:24
162
Уже в этом году в медицинские учреждения Самарской области будет поставлено еще пять новых аппаратов МРТ.
5 февраля 2026  16:58
На средства регионального бюджета приобретен новый аппарат МРТ в больницу им. В.Д. Середавина
487
Около 700 жителей посёлка Сокский получают медпомощь в обновлённых условиях.
5 февраля 2026  16:49
В посёлке Сокский Исаклинского района проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики
490
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
4 февраля 2026  20:51
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
637
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
4 февраля 2026  16:46
655
В Большеглушицком районе возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты за счет средств областного бюджета.
4 февраля 2026  14:16
В поселках Малороссийский и Муратшино откроют два современных ФАПа
539
Заведующая центром здоровья Самарской гор больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала о сбалансированнме питани.
3 февраля 2026  16:59
Самарский врач-терапевт: "Сбалансированное питание играет важную роль в профилактике онкозаболеваний"
712
Современные условия для оказания медицинской помощи создаются для жителей села Троицкое.
3 февраля 2026  16:37
В Безенчукском районе возводят новый ФАП: проводятся работы по внутренней отделке
644
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15954
В центре внимания
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
315
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
229
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
469
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
413
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
413
