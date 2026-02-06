Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств

Тренажер для проведения дыхательных тренингов с целью стабилизации психоэмоционального состояния и коррекции тревожно-депрессивных расстройств ReviSide («Ревисайд»), разработанный в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), дополнили комплексом психологических диагностических тестов. Новые функции позволят оценить уровень тревоги и депрессии, а также выявить симптомы тревожных расстройств до начала реабилитационного курса. Благодаря этому курс станет более персонализированным и эффективным.

ReviSide дополнен Госпитальной шкалой тревоги и депрессии (HADS) и Миссисипской шкалой посттравматического стрессового расстройства. Тест HADS помогает оценить уровень тревоги и депрессии у пациентов. А Миссисипская шкала посттравматического стрессового расстройства представляет собой стандартизированный опросник для выявления симптомов ПТСР у людей, переживших психотравмирующие события: боевые действия, катастрофы, насилие и другие.

Диагностические тесты, входящие в состав ReviSide, можно применять до начала реабилитационного курса для его персонализации и повышения эффективности, а после — для оценки достигнутых результатов.

Принцип работы тренажера ReviSide основан на обучении дыханию с определенной частотой и техникам релаксации с использованием виртуальной реальности и биологической обратной связи. С помощью VR-шлема пациент погружается в одну из выбранных виртуальных сцен. При изменении частоты дыхания во время тренинга сцена виртуальной реальности динамически меняется. Например, изменяются погодные условия, визуально подтверждая правильность действий, выполняемых пациентом.

После завершения тренировочных этапов проводится заключительная диагностика и формируются значения физиологических параметров пациента: показатель частоты дыхания, частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, когнитивная нагрузка. Все эти параметры служат надежным индикатором того, что в ходе тренинга происходит коррекция психоэмоционального состояния.

На данный момент тренажер ReviSide может поставляться в медицинские учреждения в соответствии с Приказом Минздрава России от 31.07.2020 г. №788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых». Устройство включено в номенклатуру медицинских изделий под кодом 342050 — «Комплекс акустический для коррекции психосоматического состояния».

