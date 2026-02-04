Я нашел ошибку
Главные новости:
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
-0.04
EUR 90.72
-0.53
В поселках Малороссийский и Муратшино откроют два современных ФАПа

306
В Большеглушицком районе возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты за счет средств областного бюджета.

В поселках Малороссийский и Муратшино Большеглушицкого района возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты за счет средств областного бюджета. На текущий момент выполняется устройство кровельного покрытия и монтаж стеновых панелей.

«В настоящее время около 120 жителей поселка Малороссийский получают медицинскую помощь в приспособленном помещении. Ранее к пациентам приезжали выездные бригады в рамках работы мобильного ФАПа. С открытием здания вся медицинская помощь будет оказываться в современных комфортных условиях», - рассказала главный врач Большеглушицкой центральной районной больницы Татьяна Бобошко.

Новый фельдшерско-акушерский пункт возводится и в селе Муратшино. Кроме того, в 2025 году проведены капитальные ремонты в офисах врачей общей практики в 6 населенных пунктах Большеглушицкого района.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2026 году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, а также
планируется провести капитальный ремонт на 8 объектах стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

