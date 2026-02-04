В поселках Малороссийский и Муратшино откроют два современных ФАПа

В поселках Малороссийский и Муратшино Большеглушицкого района возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты за счет средств областного бюджета. На текущий момент выполняется устройство кровельного покрытия и монтаж стеновых панелей.

«В настоящее время около 120 жителей поселка Малороссийский получают медицинскую помощь в приспособленном помещении. Ранее к пациентам приезжали выездные бригады в рамках работы мобильного ФАПа. С открытием здания вся медицинская помощь будет оказываться в современных комфортных условиях», - рассказала главный врач Большеглушицкой центральной районной больницы Татьяна Бобошко.

Новый фельдшерско-акушерский пункт возводится и в селе Муратшино. Кроме того, в 2025 году проведены капитальные ремонты в офисах врачей общей практики в 6 населенных пунктах Большеглушицкого района.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2026 году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, а также

планируется провести капитальный ремонт на 8 объектах стационарных и поликлинических отделений.

Фото: минздрав СО