В Самаре и Тольятти появятся новые детские сады

В Самарской области продолжается реализация масштабных проектов по формированию современной и доступной инфраструктуры для семей с детьми. Появление дошкольных учреждений запланировано в активно развивающихся микрорайонах Самары и Тольятти, где сохраняется потребность в дополнительных местах. Создание новых объектов позволит повысить обеспеченность дошкольным образованием в шаговой доступности для жителей городов.

Так, в Тольятти запланировано создание трех современных детских садов, которые смогут принять более 1000 воспитанников. Дошкольные появятся на улице Ботанической в микрорайоне «Калина», на улице 40 лет Победы в 14А квартале (ЛДС-1) и в микрорайоне 3 «Северный» («Ладушки»). Новые объекты смогут принять более 1000 воспитанников.

Дошкольное учреждение «Калина» рассчитано на 350 мест. Проект предусматривает возведение 2–3-этажного здания, оснащённого современными инженерными системами и оборудованием. Микрорайон «Калина» активно развивается, при этом существующий детский сад рассчитан всего на 120 воспитанников. Новый объект позволит значительно снизить нагрузку на действующее учреждение и обеспечить потребности жителей в дошкольном образовании. Ввод в эксплуатацию здания детского сада планируется в 2026 году.

Детский сад ЛДС-1 - рассчитан на 150 мест и станет частью комплексного развития 14А квартала. Ввод в эксплуатацию предусмотрен 2027 году. А детский сад «Ладушки» сможет принять 300 воспитанников. К строительным работам планируется приступить в июне 2026 года.

Новые дошкольные учреждения появятся и в Самаре. С начала 2026 года в макрорайоне «Амград» Куйбышевского района началось возведение детского сада на 330 мест. Трёхэтажное здание площадью около 13 тысяч квадратных метров разместится вблизи дома №13 по Южному шоссе. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Кроме того, весной 2026 года планируется начать ещё одного детского сада в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти, который будет рассчитан на 230 воспитанников.

Во всех дошкольных учреждениях появятся групповые ячейки с игровой, спальной и буфетной зонами, физкультурные и музыкальные залы. Рядом с образовательными учреждениями благоустроят и озеленят территории. Для занятий на свежем воздухе будут установлены спортивные и игровые площадки с малыми архитектурными формами.

«Создание новых мест в детских садах - одна из ключевых задач социальной политики региона. Мы формируем инфраструктуру, которая отвечает современным требованиям безопасности, комфорта и качества образовательной среды, и ориентируемся на долгосрочные потребности развивающихся территорий», - отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Строительство детских садов осуществляется в рамках муниципальных программ развития социальной инфраструктуры с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе благодаря национальному проекту «Семья», реализуемому по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев держит вопросы развития социальной сферы на личном контроле и системно курирует реализацию программ благоустройства, строительства и поддержки семей с детьми в регионе.

Фото – минстрой Самарской области