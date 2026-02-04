7 февраля в 16:00 в Музее имени Алабина пройдет лекция о первом советском плане Самары 1928 года. Уникальная находка, меняющая представление о градостроительной истории города, будет представлена публике. Независимый исследователь Евгений Парадеев расскажет о недавно обнаруженном в частной коллекции подлинном документе - «Схеме планировочного развития города Самары» 1928 года.



До сих пор исследователи могли работать лишь с его реконструкцией.

План создавался под руководством легенд отечественного градостроения - Владимира Семёнова и Алексея Галактионова, показывая город на переломе: столицу Средневолжского края, готовящуюся к индустриальному рывку.

Это материальное свидетельство ключевого момента в истории Самары, определившего её развитие на десятилетия.



Участники лекции детально рассмотрят сам план с подписями улиц и районов, поймут, что из задуманного реализовалось (промзоны, зеленый щит), а что осталось утопией (кварталы у каменоломен). Сравнят с современной картой города. Увидят, как решения столетней давности до сих пор формируют наш город.

В рамках встречи пройдет передача уникальной карты в фонды Музея имени Алабина.

Фото: минкульт СО