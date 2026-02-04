В Самаре открыты четыре экопункта для раздельного сбора вторсырья

В городе продолжается развитие специализированной сети приема вторсырья в рамках сотрудничества Правительства Самарской области и «Акрон Холдинга», направленного на модернизацию инфраструктуры обращения с отходами и вовлечение полезных фракций в хозяйственный оборот.

Экопункты принимают для последующей переработки пластик, макулатуру, стекло, автомобильные шины и бамперы, бытовую и оргтехнику, радиоэлектронный лом, одежду, стретч-пленку, трубы ПНД, а также черные и цветные металлы. Отличительной особенностью проекта является система материального вознаграждения для жителей, сдающих сырье.

Так, за первые четыре месяца работы четырех пунктов самарцы сдали 163 тонны вторичного сырья, получив за это свыше 2,8 миллионов рублей.

«Уже в этом году откроем два новых пункта – в Октябрьском районе Самары и Новокуйбышевске. Также подобраны еще два земельных участка под размещение в Железнодорожном и Промышленном районах», – отметил директор компании «Акрон Скрап Самара» Андрей Маслов.

Все принятые отходы отправляются на площадки утилизации. Такие экопункты вносят вклад в достижение цели федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие». Например, автомобильные шины перерабатывают в дизельное топливо и резиновую крошку, а из переработанной одежды производят утеплители и набивки для мебели.

«Проект несёт пользу не только для окружающей среды, но и для экономики. Разное сырьё для изготовления продукции зачастую закупается за границей. Мы как граждане своей страны и как ответственный бизнес обязаны пересмотреть этот подход и сделать иначе», — прокомментировал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Вопросы по работе экопунктов можно задать по телефону +7 985 674 51 00. Пункты расположены в Самаре по адресам:

– ул. 22 Партсъезда, 1г; ул. 2-й квартал, 24а. Пн-пт – с 08:30 до 18:00. Суббота – с 08:30 до 15:00. Воскресенье – выходной

– ул. Грозненская, 8; ул. Пугачевская, 73б / Ставропольская. Ежедневно с 08:00 до 20:00.

Фото предоставлено пресс-службой минприроды СО