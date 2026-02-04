Я нашел ошибку
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В Самаре открыты четыре экопункта для раздельного сбора вторсырья

249
За первые четыре месяца работы четырех пунктов самарцы сдали 163 тонны вторичного сырья, получив за это свыше 2,8 миллионов рублей. 

В городе продолжается развитие специализированной сети приема вторсырья в рамках сотрудничества Правительства Самарской области и «Акрон Холдинга», направленного на модернизацию инфраструктуры обращения с отходами и вовлечение полезных фракций в хозяйственный оборот.
Экопункты принимают для последующей переработки пластик, макулатуру, стекло, автомобильные шины и бамперы, бытовую и оргтехнику, радиоэлектронный лом, одежду, стретч-пленку, трубы ПНД, а также черные и цветные металлы. Отличительной особенностью проекта является система материального вознаграждения для жителей, сдающих сырье. 
Так, за первые четыре месяца работы четырех пунктов самарцы сдали 163 тонны вторичного сырья, получив за это свыше 2,8 миллионов рублей. 
«Уже в этом году откроем два новых пункта – в Октябрьском районе Самары и Новокуйбышевске. Также подобраны еще два земельных участка под размещение в Железнодорожном и Промышленном районах», – отметил директор компании «Акрон Скрап Самара» Андрей Маслов.
Все принятые отходы отправляются на площадки утилизации. Такие экопункты вносят вклад в достижение цели федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие». Например, автомобильные шины перерабатывают в дизельное топливо и резиновую крошку, а из переработанной одежды производят утеплители и набивки для мебели. 
«Проект несёт пользу не только для окружающей среды, но и для экономики.  Разное сырьё для изготовления продукции зачастую закупается за границей. Мы как граждане своей страны и как ответственный бизнес обязаны пересмотреть этот подход и сделать иначе», — прокомментировал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
Вопросы по работе экопунктов можно задать по телефону +7 985 674 51 00. Пункты расположены в Самаре по адресам: 
– ул. 22 Партсъезда, 1г; ул. 2-й квартал, 24а. Пн-пт – с 08:30 до 18:00. Суббота – с 08:30 до 15:00. Воскресенье – выходной
– ул. Грозненская, 8;  ул. Пугачевская, 73б / Ставропольская. Ежедневно с 08:00 до 20:00.

 

Фото предоставлено пресс-службой минприроды СО

 

29 января в Самарской области ожидается усиление южного ветра
28 января 2026, 14:25
29 января в Самарской области ожидается усиление южного ветра
По информации Приволжского УГМС 29 января в регионе ожидается усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с. Экология
522
По итогам 2025 года все субъекты РФ высадили лес на площади, превышающей территорию поврежденных в 2023 году массивов.
26 января 2026, 22:25
Самарская область - лидер по восстановлению лесов среди регионов РФ в 2025 году
По итогам 2025 года все субъекты РФ высадили лес на площади, превышающей территорию поврежденных в 2023 году массивов. Экология
545
До 2028 года перевозчики планируют закупить 41 единицы техники.
26 января 2026, 16:52
В регионе закупили 35 новых единиц спецтехники для вывоза ТКО
До 2028 года перевозчики планируют закупить 41 единицы техники. Экология
513

В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
419
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
440
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
440
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1589
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
637
