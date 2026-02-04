В Самаре отметили годовщину Победы в Сталинградской битве «Случайным вальсом»

2 февраля наша страна отметила 83-ю годовщину одного из важнейших событий в истории России – Победы в Сталинградской битве. В честь знаковой даты и в память о подвиге защитников города, Молодёжка Народного фронта проводила в регионах акцию «Случайный вальс». Это уже знакомый жителям страны танцевальный флешмоб.

В Самаре волонтеры и кадеты-танцоры из МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» вместе с ветеранами и школьниками города закружились в танце под знаменитую мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс» в «Дворце ветеранов». Песня написана спустя несколько дней после победы в Сталинградской битве. Она рассказывает о любви военного летчика Василия Васильева и девушки Зинаиды, которые встретились в одном из прифронтовых городов и успели станцевать только один танец.

«Акция «Память в танце. Случайный вальс» — это наш ответ на вопрос, как сделать историю близкой и понятной для нового поколения. Это не лекция и не парад, это живой диалог, где язык танца становится языком памяти. Увидеть, как ветераны, глядя на танцующих ребят, улыбаются, а школьники, взяв их за руки, выходят в круг — это и есть та самая неразрывная связь поколений, ради которой мы работаем» - координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Молодёжка Народного фронта проводит «Случайный вальс» уже девятый год. К флешмобу может присоединиться каждый желающий. Волонтёры выбирают для акции открытые площадки – вокзалы, аэропорты, центральные улицы, памятные места и образовательные учреждения – чтобы привлечь как можно больше участников.

Фото: Молодежка ОНФ 63