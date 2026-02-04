Я нашел ошибку
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
В Самаре отметили годовщину Победы в Сталинградской битве «Случайным вальсом»

250
Молодёжка Народного фронта проводила в регионах акцию «Случайный вальс». Это уже знакомый жителям страны танцевальный флешмоб.

2 февраля наша страна отметила 83-ю годовщину одного из важнейших событий в истории России – Победы в Сталинградской битве. В честь знаковой даты и в память о подвиге защитников города, Молодёжка Народного фронта проводила в регионах акцию «Случайный вальс». Это уже знакомый жителям страны танцевальный флешмоб.
В Самаре волонтеры и кадеты-танцоры из МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» вместе с ветеранами и школьниками города закружились в танце под знаменитую мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс» в «Дворце ветеранов». Песня написана спустя несколько дней после победы в Сталинградской битве. Она рассказывает о любви военного летчика Василия Васильева и девушки Зинаиды, которые встретились в одном из прифронтовых городов и успели станцевать только один танец.
«Акция «Память в танце. Случайный вальс» — это наш ответ на вопрос, как сделать историю близкой и понятной для нового поколения. Это не лекция и не парад, это живой диалог, где язык танца становится языком памяти. Увидеть, как ветераны, глядя на танцующих ребят, улыбаются, а школьники, взяв их за руки, выходят в круг — это и есть та самая неразрывная связь поколений, ради которой мы работаем» - координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова. 
Молодёжка Народного фронта проводит «Случайный вальс» уже девятый год. К флешмобу может присоединиться каждый желающий. Волонтёры выбирают для акции открытые площадки – вокзалы, аэропорты, центральные улицы, памятные места и образовательные учреждения – чтобы привлечь как можно больше участников.

 

 

Фото:  Молодежка ОНФ 63

Теги: Самара

