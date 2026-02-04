Инспекторы Центра ГИМС СО продолжает уроки безопасности для школьников

Инспекторы Центра ГИМС СО продолжают активную работу по предупреждению несчастных случаев с детьми на водоемах в зимний период.

В рамках этой деятельности проводятся профилактические беседы в образовательных учреждениях региона.

Недавно сотрудники ГИМС посетили ряд школ в Сызрани, где провели уроки безопасности.

Школьники узнали, как определить прочность льда по внешним признакам, освоили приемы оказания первой помощи утопающему и закрепили знания о номерах вызова экстренных служб.

В конце занятий сотрудники МЧС вручили ребятам памятки с ключевыми правилами безопасности у водоемов, вновь настоятельно призвав их воздержаться от игр на льду, чтобы избежать трагедий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО