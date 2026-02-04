В Ставропольском районе сегодня горел четырехквартирный дом на площади 200 квадратных метров

Сегодня, 4 февраля, в 09:01 в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в посёлке Приморском Ставропольского района, на улице Школьной.

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательных частей №№ 148,150 пожарно-спасательного отряда № 30, а также коллеги из МЧС России по Самарской области, пожарная служба ОАО «АвтоВАЗ», ЧПО Фонда развития села Подстепки.

По прибытии было установлено, что горит четырехквартирный дом на площади 200 квадратных метров. На тушение пожара было подано 5 стволов «Б», создано 5 звеньев газодымозащитной службы, в 09:58 - объявлена локализация пожара, в 12:12 - ликвидация открытого горения. К счастью, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"