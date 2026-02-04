Я нашел ошибку
Главные новости:
4 февраля в МТЛ-Арене состоялся матч Чемпионата России – Премьер лиги среди женских команд по баскетболу.  
Баскетболистки «Самары» одержали победу над командой Динамо Нсб
Неправильная парковка приводит к срыву графика вывоза ТКО и переполнению баков. Штрафы для физических лиц - до 5000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей.
За парковку машин на контейнерной площадке полагается штраф
4 февраля следователями и криминалистами столичного СК на территории парковки в Москве, обнаружено тело водителя такси с признаками насильственной смерти.
Тело самарского таксиста обнаружили на парковке в Москве  
В результате неоднократных сделок земельный участок общей площадью более 23,5 тыс. "квадратов" и стадион на нем оказались в частной собственности.
Самарский стадион "Буревестник" вернули городу через суд
Сергей Алексеев, как кадровый офицер, закончивший Тольяттинское военное училище, с сентября 2022 года отправился добровольцем в зону СВО.
Ветеран СВО, выпускником «Школы встретился с самарскими студентами
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
48 см снега и 497 единиц спецтехники: рекордный снегопад этой зимы в Самаре.
За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега
УК "Грас" привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 000 рублей.
В ГЖИ СО прокомментировали ситуацию с домом по переулку Ново-Молодежный, 3 в Самаре
В Ставропольском районе сегодня горел четырехквартирный дом на площади 200 квадратных метров

238
Сегодня, 4 февраля, в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о пожаре в посёлке Приморском Ставропольского района.

Сегодня, 4 февраля, в 09:01 в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в посёлке Приморском Ставропольского района, на улице Школьной.

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательных частей №№ 148,150 пожарно-спасательного отряда № 30, а также коллеги из МЧС России по Самарской области, пожарная служба ОАО «АвтоВАЗ», ЧПО Фонда развития села Подстепки.

По прибытии было установлено, что горит четырехквартирный дом на площади 200 квадратных метров. На тушение пожара было подано 5 стволов «Б», создано 5 звеньев газодымозащитной службы, в 09:58 - объявлена локализация пожара, в 12:12 - ликвидация открытого горения. К счастью, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Комментарии

4 февраля 2026 19:24
Погибших нет, а пострадавшие то как раз есть
