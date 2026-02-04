Жители региона отправили гуманитарную помощь для белгородцев

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Самарской области откликнулось на срочный запрос от партийцев из Белгородской области. Причиной запроса стало ухудшение обстановки в приграничных районах, новые обстрелы и возникшие проблемы с поставками товаров первой необходимости в ряд населённых пунктов.

Жители нашего региона собрали 10 тонн гуманитарки — продуктов, питьевой воды, товаров первой необходимости для детей и взрослых. Груз предназначен для пунктов временного размещения Белгородской области.

«У нас чувство большой сопричастности тем людям, которые сегодня живут в приграничных территориях, в том числе, в Белгородской области. Жители этого региона подвергаются бомбардировке со стороны нацистского режима. И, конечно же, это наш долг, как россиян, как людей, которые с большой ответственностью относятся к ситуации, которая складывается, в частности, в Белгородской области, к людям», — подчеркнул врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Фото: пресс-служба администрации Самары