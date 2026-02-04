За сутки с дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снега

Вчера в Самаре и области был объявлен жёлтый уровень опасности. Видимость на дорогах снизилась до 500–1000 м. Чтобы обеспечить безопасный проезд по региональным трассам, дорожные службы работали в усиленном режиме, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Главные цифры за сутки:

На линию вышло 497 единиц техники — максимальное количество за сезон и большая часть парка подрядной организации.

Использовано около 4400 тонн противогололёдных материалов.

С дорог регионального значения в Самаре вывезено более 1230 тонн снежных масс.

Снежный покров увеличился с 37 до 48 см.

Бригады продолжают круглосуточную работу по обеспечению безопасности на дорогах.

Фото: минтранс СО