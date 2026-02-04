Госкомпании закупили у самозанятых губернии товары и услуги на 2 млрд рублей

Самарская область вошла в первую десятку российских регионов по объему закупок у самозанятых в 2025 году.



Госзаказчики в рамках 223-ФЗ закупили у пользователей специального налогового режима товары и услуги на 2,1 млрд рублей.



Прирост по сравнению с 2024 годом превысил 2 млрд рублей - тогда общий объем закупок составил 116 млн рублей.



Участниками закупок 2025 года стали 206 самозанятых региона.



«Свое дело в статусе самозанятого в Самарской области развивают более 360 тысяч человек. Для них действует широкий перечень инструментов поддержки, они могут участвовать в закупках, наравне с субъектами МСП. И многие успешно пользуются созданными возможностями. Суммарный доход самозанятых нашего региона уже превысил 169 млрд рублей», — отметил Павел Финк.

Фото: Минэкономразвития Самарской области