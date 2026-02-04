В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований

Я нашел ошибку
Связующий элемент между первичным звеном и специализированными учреждениями: в центрах амбулаторной онкопомощи за год провели более 230000 исследований

В Самарской области действует 12 центров амбулаторной онкологической помощи.

"Ранняя диагностика онкологических заболеваний – один из главных факторов успешного лечения и сохранения жизни. Центры амбулаторной онкологической помощи становятся точкой, куда можно быстро попасть по направлению врача-онколога из поликлиники, а также в результате онкоскрининга. В них работают специалисты, владеющие методиками прицельного обследования, установлено современное диагностическое оборудование. Это позволяет в сжатые сроки провести дообследование и подтвердить или исключить онкологический диагноз", - пояснил заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарского областного клинического онкологического диспансера Алексей Сомов.

ЦАОП работают как фильтр, разгружая специализированные учреждения от потока пациентов, которым требуется только диагностика.

"За год в таких специализированных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований. Было выполнено свыше 230000 диагностических исследований, из них порядка 13000 гастроскопий, 8000 колоноскопий, 19000 компьютерных томографий, 35000 маммографий, 43000 рентгенологических исследований, 117000 ультразвуковых исследований", - отметил специалист.

В условиях центров амбулаторной онкопомощи проводится также лекарственная терапия по назначению врачей Самарского онкологического диспансера и Тольяттинской городской клинической больницы №5. В 2025 году применялось 44 схемы лекарственной терапии, было выполнено более 13000 госпитализаций с целью получения лекарственной терапии в условиях дневного стационара.

"В амбулаторных условиях также проводится диспансерное наблюдение пациентов, которые уже получили лечение и нуждаются в контроле состояния. В ЦАОП им выполняется комплекс обследований, при необходимости пациенты направляются в Самарский областной клинический онкологический диспансер или Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5", - рассказал Алексей Сомов.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

