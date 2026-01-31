Единый регистр пациентов будет включать 12 групп диагнозов

Создаваемый федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями будет включать информацию по 12 группам диагнозов, сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями начнет действовать 1 марта.

"В регистр будет попадать статистика по пациентам, имеющим одну из 12 групп диагнозов: злокачественные новообразования, новообразования на начальной стадии развития, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, ишемическая болезнь сердца, в том числе с нарушением ритма и проводимости, наличие сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов, кардиомиопатия, сердечная недостаточность, острые нарушения мозгового кровообращения, болезни печени, включая алкогольную этиологию, беременность, роды и послеродовый период, хроническая обструктивная болезнь легких", – приводит слова Машарова ТАСС.

По словам члена комиссии Общественной палаты, в регистре будут собраны данные о распространенности заболеваний, а также зафиксированы назначения, результаты анализов, операции и прочие процедуры.

Сообщается, что доступ к регистру получат Минздрав РФ, региональные органы здравоохранения, Росздравнадзор, МВД, Росстат, а также медицинские и фармацевтические организации.