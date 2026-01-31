Я нашел ошибку
Главные новости:
С 24 февраля по 1 марта в Тольятти состоятся: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.
Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.
Днем 1 февраля в Самарской области ожидается очень сильный снег
31 января в Тольятти состоялся матч женской Суперлиги ЧР по гандболу. Матч «Лада»  - «Уфа-Алиса» завершился со счетом 46:23 в пользу нашей команды.
Гандбольная «Лада» одержала первую в 2026 году победу
«Искусство момента» – так называется выставка работ учеников Школы изобразительного искусства «Сюжет», которая будет открыта до 15 февраля в СОУНБ.
В СОУНБ открылась выставка картин юных дарований
В Самаре суд опроверг сообщения по делу о нападении на депутата ГосДумы Матвеева
Тренер ХК «Лада» прокомментировал поражение от «Локомотива» со счетом 1:3
В Самаре на территории ТК «Амбар» появились две капибары
В ДТП в Самарской области пострадали водитель, женщина и шестилетний ребенок
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.73
-0.3
EUR 90.47
-0.51
Единый регистр пациентов будет включать 12 групп диагнозов

205
Создаваемый федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями будет включать информацию по 12 группам диагнозов, сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями начнет действовать 1 марта.

"В регистр будет попадать статистика по пациентам, имеющим одну из 12 групп диагнозов: злокачественные новообразования, новообразования на начальной стадии развития, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, ишемическая болезнь сердца, в том числе с нарушением ритма и проводимости, наличие сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов, кардиомиопатия, сердечная недостаточность, острые нарушения мозгового кровообращения, болезни печени, включая алкогольную этиологию, беременность, роды и послеродовый период, хроническая обструктивная болезнь легких", – приводит слова Машарова ТАСС.

По словам члена комиссии Общественной палаты, в регистре будут собраны данные о распространенности заболеваний, а также зафиксированы назначения, результаты анализов, операции и прочие процедуры.

Сообщается, что доступ к регистру получат Минздрав РФ, региональные органы здравоохранения, Росздравнадзор, МВД, Росстат, а также медицинские и фармацевтические организации.

Здравоохранение
Единый регистр пациентов будет включать 12 групп диагнозов
31 января 2026  11:20
31 января 2026  11:20
205
Ингаляции над кастрюлей с вареным картофелем, парение ног в тазу, перекись водорода в носу — все эти народные методы лечения имеют большую армию поклонников.
30 января 2026  22:46
Врач-терапевт раскритиковала популярные народные методы лечения ОРВИ
457
Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.
30 января 2026  16:07
Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя
499
в Самаре завершили строительство операционного модуля
30 января 2026  12:46
В Самаре завершили строительство операционного модуля
345
Назван самый востребованный витамин в январе у жителей России
30 января 2026  11:12
Назван самый востребованный витамин в январе у жителей России
337
В Клиниках СамГМУ помогли пациенту с сильными отеками из-за аутоиммунного заболевания
30 января 2026  10:25
В Клиниках СамГМУ помогли пациенту с сильными отеками из-за аутоиммунного заболевания
318
Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.
29 января 2026  21:19
Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой
599
Руководитель эндокринологического центра больницы им. В. Д. Середавина Светлана Манцагова, отметила, что эндокринная система играет ключевую роль в поддержании стабильной работы организма.  
29 января 2026  16:35
Самарский врач-эндокринолог назвала 5 мер, которые помогут снизить риск развития заболеваний эндокринной системы
625
Специалисты Самарской больницы им. Н.И. Пирогова помогли участнику специальной военной операции с несросшимся переломом бедра.
29 января 2026  16:29
Самарские врачи провели сложную операцию участнику СВО и вернули ему возможность ходить
556
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России
29 января 2026  11:49
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России
439
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15927
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
422
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
343
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
404
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
608
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1722
