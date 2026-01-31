В Самаре отреставрировали здание бывшей богадельни на Пионерской

В столице губернии завершена реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Дом Кириллова".



Приведение в порядок и рост известности знаковых объектов, обеспечение туристической привлекательности, популяризация и повышение узнаваемости достопримечательностей, туристических направлений на внутреннем и внешнем рынках являются задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Он реализуется по решению Президента РФ, пишет 450Медиа.



В Самаре границы исторического поселения определены по улицам Засекина, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги. Здесь теперь действуют особые условия застройки. Накладывается запрет на возведение высотных зданий. Самые ценные объекты будут сохранять и реставрировать.



Историческое здание на ул. Пионерской, 84/Молодогвардейской, 34 построили в 1899 году по проекту архитектора Александра Щербачева на средства купца Николая Кириллова. Здесь был открыт бесплатный городской ночлежный дом, чтобы оказать посильную помощь нуждающемуся в крове бедному населению Самары.

- Судя по документам, в доме организовали богадельню имени Плешанова, городской ночлежный приют и городской ночлежный дом имени И. В. Кирилова. С 1918 года здание перешло в муниципальную собственность и, предположительно, использовалось как административное, - отметили в горадминистрации.

С конца XX века и до наших дней здание находится в пользовании областного главка министерства внутренних дел. Здесь располагается 6-е отделение полиции.



По проекту реставрации предполагалось восстановить первоначальный облик здания, чтобы подчеркнуть богатое архитектурно-декоративное оформление фасадов. Подрядчики выполнили ряд работ, в их числе — сплошная расчистка от поздних окрасочных слоев поверхностей фасадов; демонтаж поздних элементов (воздуховодов, металлических решеток, наружных блоков кондиционеров); починка, докомпоновка кирпичной кладки на поврежденных участках фасада; раскрытие заложенных исторических проемов; демонтаж поздних строительных конструкций дворовой части; воссоздание утраченных завершений кирпичных дымоходов исторических печей; выполнение кованного ограждения проездной дворовой арки; воссоздание дверного заполнения по историческим образцам; замена водосточной системы на всех фасадах; реставрация белокаменного покрытия цоколя.



При этом конфигурацию дверей и оконных блоков предложили скорректировать по историческим образцам, характерным для построек конца XIX – начала XX века. В качестве материала использовали лиственницу.



На фасаде со стороны Пионерской восстановили фронтоны. Доказательств их наличия не обнаружено, однако в раннем проекте Щербачева они есть. Для цветового оформления решили использовать следующие тона: цоколь – естественного цвета белого камня, стены – естественного цвета кирпича. Для выделения декоративных элементов взяли белую силикатную краску. Серый цвет выбран для кровельного покрытия и водосточной системы.



Теперь реставрация старинного здания завершена. В границах исторического поселения Самары появился еще один обновленный объект.