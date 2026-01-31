Я нашел ошибку
Главные новости:
С 24 февраля по 1 марта в Тольятти состоятся: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.
Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.
Днем 1 февраля в Самарской области ожидается очень сильный снег
31 января в Тольятти состоялся матч женской Суперлиги ЧР по гандболу. Матч «Лада»  - «Уфа-Алиса» завершился со счетом 46:23 в пользу нашей команды.
Гандбольная «Лада» одержала первую в 2026 году победу
«Искусство момента» – так называется выставка работ учеников Школы изобразительного искусства «Сюжет», которая будет открыта до 15 февраля в СОУНБ.
В СОУНБ открылась выставка картин юных дарований
В Самаре суд опроверг сообщения по делу о нападении на депутата ГосДумы Матвеева
Тренер ХК «Лада» прокомментировал поражение от «Локомотива» со счетом 1:3
В Самаре на территории ТК «Амбар» появились две капибары
В ДТП в Самарской области пострадали водитель, женщина и шестилетний ребенок
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В Самаре отреставрировали здание бывшей богадельни на Пионерской

В столице губернии завершена реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Дом Кириллова".

Приведение в порядок и рост известности знаковых объектов, обеспечение туристической привлекательности, популяризация и повышение узнаваемости достопримечательностей, туристических направлений на внутреннем и внешнем рынках являются задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Он реализуется по решению Президента РФ, пишет 450Медиа.

В Самаре границы исторического поселения определены по улицам Засекина, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги. Здесь теперь действуют особые условия застройки. Накладывается запрет на возведение высотных зданий. Самые ценные объекты будут сохранять и реставрировать.

Историческое здание на ул. Пионерской, 84/Молодогвардейской, 34 построили в 1899 году по проекту архитектора Александра Щербачева на средства купца Николая Кириллова. Здесь был открыт бесплатный городской ночлежный дом, чтобы оказать посильную помощь нуждающемуся в крове бедному населению Самары.

- Судя по документам, в доме организовали богадельню имени Плешанова, городской ночлежный приют и городской ночлежный дом имени И. В. Кирилова. С 1918 года здание перешло в муниципальную собственность и, предположительно, использовалось как административное, - отметили в горадминистрации.

С конца XX века и до наших дней здание находится в пользовании областного главка министерства внутренних дел. Здесь располагается 6-е отделение полиции.

По проекту реставрации предполагалось восстановить первоначальный облик здания, чтобы подчеркнуть богатое архитектурно-декоративное оформление фасадов. Подрядчики выполнили ряд работ, в их числе — сплошная расчистка от поздних окрасочных слоев поверхностей фасадов; демонтаж поздних элементов (воздуховодов, металлических решеток, наружных блоков кондиционеров); починка, докомпоновка кирпичной кладки на поврежденных участках фасада; раскрытие заложенных исторических проемов; демонтаж поздних строительных конструкций дворовой части; воссоздание утраченных завершений кирпичных дымоходов исторических печей; выполнение кованного ограждения проездной дворовой арки; воссоздание дверного заполнения по историческим образцам; замена водосточной системы на всех фасадах; реставрация белокаменного покрытия цоколя.

При этом конфигурацию дверей и оконных блоков предложили скорректировать по историческим образцам, характерным для построек конца XIX – начала XX века. В качестве материала использовали лиственницу.

На фасаде со стороны Пионерской восстановили фронтоны. Доказательств их наличия не обнаружено, однако в раннем проекте Щербачева они есть. Для цветового оформления решили использовать следующие тона: цоколь – естественного цвета белого камня, стены – естественного цвета кирпича. Для выделения декоративных элементов взяли белую силикатную краску. Серый цвет выбран для кровельного покрытия и водосточной системы.

Теперь реставрация старинного здания завершена. В границах исторического поселения Самары появился еще один обновленный объект.

Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
