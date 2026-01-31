В феврале 2026 года россиян ждут длинные выходные

В феврале россиян ждет дополнительный праздничный выходной благодаря Дню защитника Отечества, который в 2026 году приходится на понедельник.

Согласно производственному календарю на 2026 год, при пятидневной рабочей неделе в феврале из 28 календарных дней рабочими будут 19, а еще девять — выходными и праздничными. Сокращенных рабочих дней в этом месяце не предусмотрено.

Ключевым событием станет День защитника Отечества, который отмечается в понедельник, 23 февраля. Формально праздник посвящен военнослужащим, однако в общественной традиции он давно стал днем поздравлений всех мужчин — от школьников до ветеранов.

В этот день принято выражать благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов, действующим военнослужащим, сотрудникам полиции, МЧС и иных силовых структур, а также призывникам и срочникам, готовящимся к службе.

Благодаря этому торжеству россиян ждут длинные выходные с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно. После праздников начнется короткая четырехдневная рабочая неделя.

В марте 2026 года из 31 календарного дня 21 будет рабочим, а 10 — выходными и праздничными. Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта.

В результате россияне смогут отдыхать три дня подряд — с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно, а следующая рабочая неделя также будет четырехдневной, пишут "Известия".