В феврале 2026 года россиян ждут длинные выходные

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 24 февраля по 1 марта в Тольятти состоятся: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.
Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.
Днем 1 февраля в Самарской области ожидается очень сильный снег
31 января в Тольятти состоялся матч женской Суперлиги ЧР по гандболу. Матч «Лада»  - «Уфа-Алиса» завершился со счетом 46:23 в пользу нашей команды.
Гандбольная «Лада» одержала первую в 2026 году победу
«Искусство момента» – так называется выставка работ учеников Школы изобразительного искусства «Сюжет», которая будет открыта до 15 февраля в СОУНБ.
В СОУНБ открылась выставка картин юных дарований
В Самаре суд опроверг сообщения по делу о нападении на депутата ГосДумы Матвеева
В Самаре суд опроверг сообщения по делу о нападении на депутата ГосДумы Матвеева
Тренер ХК «Лада» прокомментировал поражение от «Локомотива» со счетом 1:3
Тренер ХК «Лада» прокомментировал поражение от «Локомотива» со счетом 1:3
В Самаре на территории ТК «Амбар» появились две капибары
В Самаре на территории ТК «Амбар» появились две капибары
В ДТП в Самарской области пострадали водитель, женщина и шестилетний ребенок
В ДТП в Самарской области пострадали водитель, женщина и шестилетний ребенок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.73
-0.3
EUR 90.47
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные

В феврале 2026 года россиян ждут длинные выходные

193
В феврале 2026 года россиян ждут длинные выходные

В феврале россиян ждет дополнительный праздничный выходной благодаря Дню защитника Отечества, который в 2026 году приходится на понедельник.

Согласно производственному календарю на 2026 год, при пятидневной рабочей неделе в феврале из 28 календарных дней рабочими будут 19, а еще девять — выходными и праздничными. Сокращенных рабочих дней в этом месяце не предусмотрено.

Ключевым событием станет День защитника Отечества, который отмечается в понедельник, 23 февраля. Формально праздник посвящен военнослужащим, однако в общественной традиции он давно стал днем поздравлений всех мужчин — от школьников до ветеранов.

В этот день принято выражать благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов, действующим военнослужащим, сотрудникам полиции, МЧС и иных силовых структур, а также призывникам и срочникам, готовящимся к службе.

Благодаря этому торжеству россиян ждут длинные выходные с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно. После праздников начнется короткая четырехдневная рабочая неделя.

В марте 2026 года из 31 календарного дня 21 будет рабочим, а 10 — выходными и праздничными. Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта.

В результате россияне смогут отдыхать три дня подряд — с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно, а следующая рабочая неделя также будет четырехдневной, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
422
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
343
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
404
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
608
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1722
Весь список