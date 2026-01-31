Самарцев приглашают на открытие выставки Массимо Гьотти "Гуманность металла"

5 февраля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки современного искусства «Гуманность металла» итальянского скульптора Массимо Гьотти.

«Металл, излучающий свет» – эти слова из песни группы «Чёрный кофе» дают очень точную характеристику основной идеи, заложенной в творчестве скульптора Массимо Гьотти: его работы словно пронизаны сиянием, объединяющим излучение солнца, луны и звёзд с вечным полыханием ядра земли.

Сам автор называет своё искусство «воплощением души», чем и обосновано название выставки – «Гуманность металла».

Обработанный металл как символ вдохновенного осмысления человеком своей стихийной тяги к прекрасному – вот суть творческой философии Массимо Гьотти.

«Воплощённая в металле рефлексия теории машин и механизмов. Конструкции, не несущие полезных нагрузок, но сохранившие жёсткость и упругость… Машинерия, потерявшая приводные ремни утилитаризма, но не опускающая знамён функции» – так интерпретирует эстетику творений скульптора руководитель Отдела новейших течений Русского музея Александр Боровский.

Соседство зеркальных поверхностей с матовыми, округлых – с остроугольными, гладких – с шероховатыми в его произведениях с идеальной точностью отражает природную амбивалентность человеческого сознания, закаляющегося и совершенствующегося посредством неустанной борьбы противоположностей.

Пушкинский Сальери в попытках «поверить алгеброй гармонию» потерпел неудачу, Массимо Гьотти обрёл успех, поверяя гармонию геометрией: удивительные конструкции, рождённые сплавом живого воображения с отточенным мастерством, превращают параллелепипеды, многогранники и сфероиды в многослойные образные системы, способные одарить восприимчивый разум поистине дивными озарениями.

В России творчество Массимо Гьотти обрело успех благодаря просветительской деятельности куратора выставки Энцо Форнара, итальянца, давно влюблённого в нашу страну. При его деятельном участии полномасштабные экспозиции работ скульптора из Турина состоялись в целом ряде российских городов, среди которых – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ижевск, Вологда, Тула, Тольятти. Настало время и Самаре познакомиться с уникальной вселенной «Гуманности металла».

5 февраля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1-й этаж).

Вход свободный!

6+