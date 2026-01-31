Я нашел ошибку
Главные новости:
С 24 февраля по 1 марта в Тольятти состоятся: чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «марафон», соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.
Фестиваль «Жигулевское море» пройдет в Тольятти
По информации Приволжского УГМС 1 февраля в регионе ветренно, порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500, на дорогах снежные заносы.
Днем 1 февраля в Самарской области ожидается очень сильный снег
31 января в Тольятти состоялся матч женской Суперлиги ЧР по гандболу. Матч «Лада»  - «Уфа-Алиса» завершился со счетом 46:23 в пользу нашей команды.
Гандбольная «Лада» одержала первую в 2026 году победу
«Искусство момента» – так называется выставка работ учеников Школы изобразительного искусства «Сюжет», которая будет открыта до 15 февраля в СОУНБ.
В СОУНБ открылась выставка картин юных дарований
В Самаре суд опроверг сообщения по делу о нападении на депутата ГосДумы Матвеева
Тренер ХК «Лада» прокомментировал поражение от «Локомотива» со счетом 1:3
В Самаре на территории ТК «Амбар» появились две капибары
В ДТП в Самарской области пострадали водитель, женщина и шестилетний ребенок
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Самарцев приглашают на открытие выставки Массимо Гьотти "Гуманность металла"

162
5 февраля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки современного искусства «Гуманность металла» итальянского скульптора Массимо Гьотти.

«Металл, излучающий свет» – эти слова из песни группы «Чёрный кофе» дают очень точную характеристику основной идеи, заложенной в творчестве скульптора Массимо Гьотти: его работы словно пронизаны сиянием, объединяющим излучение солнца, луны и звёзд с вечным полыханием ядра земли.

Сам автор называет своё искусство «воплощением души», чем и обосновано название выставки – «Гуманность металла».

Обработанный металл как символ вдохновенного осмысления человеком своей стихийной тяги к прекрасному – вот суть творческой философии Массимо Гьотти.

«Воплощённая в металле рефлексия теории машин и механизмов. Конструкции, не несущие полезных нагрузок, но сохранившие жёсткость и упругость… Машинерия, потерявшая приводные ремни утилитаризма, но не опускающая знамён функции» – так интерпретирует эстетику творений скульптора руководитель Отдела новейших течений Русского музея Александр Боровский.

Соседство зеркальных поверхностей с матовыми, округлых – с остроугольными, гладких – с шероховатыми в его произведениях с идеальной точностью отражает природную амбивалентность человеческого сознания, закаляющегося и совершенствующегося посредством неустанной борьбы противоположностей.

Пушкинский Сальери в попытках «поверить алгеброй гармонию» потерпел неудачу, Массимо Гьотти обрёл успех, поверяя гармонию геометрией: удивительные конструкции, рождённые сплавом живого воображения с отточенным мастерством, превращают параллелепипеды, многогранники и сфероиды в многослойные образные системы, способные одарить восприимчивый разум поистине дивными озарениями.

В России творчество Массимо Гьотти обрело успех благодаря просветительской деятельности куратора выставки Энцо Форнара, итальянца, давно влюблённого в нашу страну. При его деятельном участии полномасштабные экспозиции работ скульптора из Турина состоялись в целом ряде российских городов, среди которых – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ижевск, Вологда, Тула, Тольятти. Настало время и Самаре познакомиться с уникальной вселенной «Гуманности металла».

О творческих встречах, выставках, мастер-классах и других событиях ходе реализации этого проекта можно будет узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за обновлениями.

5 февраля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1-й этаж).

Вход свободный!

6+

В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
422
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
343
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
404
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
608
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1722
Весь список