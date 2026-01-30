В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
в Самаре завершили строительство операционного модуля
В Самаре завершили строительство операционного модуля
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения

188
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.

В Самарской области определен комплексный план дорожных работ на 2026 год. Основные усилия будут направлены на приведение в нормативное состояние более 100 км автомобильных дорог и ремонт мостовых сооружений в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Программа сформирована с учетом обращений граждан и поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и затронет как крупные городские агломерации, так и отдаленные территории.

В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения. Перечень объектов формировался на основе комплекса критериев, среди которых — интенсивность движения транспортных потоков, актуальное состояние дорожного полотна и обращения жителей. На основании этой оценки в план, в частности, включены подъезды к селу Лопатино в Волжском районе общей протяженностью 5,3 км.

«Это долгожданная новость для всех жителей села Лопатино. Состояние дорожного покрытия на въездах давно требовало капитального ремонта. Теперь ждём начала работ и качественного результата, который обеспечит безопасность на этом маршруте, в том числе для школьного автобуса и рейсовых междугородних перевозок», — прокомментировала депутат Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Лариса Кудряшова.

Особое внимание будет уделено дорогам, которые служат единственными подъездами к населенным пунктам. По поручению главы региона в план включен капитальный ремонт трассы к селу Захаркино Сергиевского района и других аналогичных объектов.

Параллельно с дорожным ремонтом продолжится развитие интеллектуальной транспортной системы региона. В 2026 году планируется модернизировать 36 контроллеров светофорных объектов и установить 169 дополнительных детекторов транспорта на региональных дорогах и улицах Самары и Тольятти для повышения безопасности дорожного движения и эффективного управления транспортными потоками.

«План дорожных работ на 2026 год является частью системного подхода к развитию транспортного комплекса. Он включает как стратегические проекты для развития транспортной инфраструктуры агломераций, так и приоритетные объекты, направленные на обеспечение транспортной связности и безопасности движения в сельских населённых пунктах. Реализация этого плана направлена на достижение стратегических целей развития региона и нацелена на долгосрочный результат», — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Также в 2026 году продолжится плановое обновление парка общественного транспорта в рамках государственной поддержки. Это позволит повысить комфорт и надёжность перевозок для жителей региона.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утверждённая программа направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026, 12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Отмечается, что с 1 февраля в силу вступит закон о дополнительной защите прав граждан при возврате товаров ненадлежащего качества. В стране
83
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026, 18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба. Политика
475
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026, 17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов. Политика
949

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
96
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
183
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
481
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
962
Весь список