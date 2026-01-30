Я нашел ошибку
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
в Самаре завершили строительство операционного модуля
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году

121
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году

Согласно данным Авито Подработки, количество откликов на предложения о частичной занятости за неполную зиму выросло более чем на треть (+38%). Это отражает устойчивый интерес россиян к гибким форматам занятости и подтверждает: подработка превращается в системный элемент рынка труда. Про основные тренды в сегменте на 2026 года рассказывает Сергей Яськин, директор сервиса Авито Подработка.

По данным опроса 10 000 россиян, около 57% планируют подработку в 2026. Еще около 21% рассматривают такую возможность. А, например, среди группы 18-24 лет планируют подработку целых 67%. 63% опрошенных в возрасте 25-34 также планируют подрабатывать в 2026: регулярно или время от времени. Еще 61% респондентов возрастной группы 35-44 лет отметили о планах выходить на подработку.

Еще одним важным событием 2026 года станет вступление в силу с октября закона о регулировании платформенной экономики и сопутствующих подзаконных актов. Документы устанавливают правовую основу для регулирования цифровых платформ — классифайдов, маркетплейсов, агрегаторов такси и доставки, сервисов поиска услуг — и вводят ключевые понятия и правила для участников рынка.

Поиск рабочей силы все больше переходит в онлайн-витрину, где встречаются спрос и предложение, а решение о выходе на смену принимает сам человек. Согласно данным Smart Ranking, по итогам I полугодия 2025 года выручка сервисов по работе с проектными исполнителями выросла на 40%.

