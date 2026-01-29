Я нашел ошибку
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
В Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Почти половина россиян скрывает покупки, чтобы избежать конфликтов

137
Почти половина россиян скрывает покупки, чтобы избежать конфликтов

Совместное исследование ювелирного бренда SOKOLOV и fashion-tech-ритейлера Lamoda показало, какие покупки россияне не обсуждают с партнером, как они воспринимают скрытые траты, и чем в этом вопросе отличаются мужчины и женщины.


Скрытые покупки перестали быть редким явлением. Почти половина опрошенных воспринимают их как способ снизить риск конфликтов в паре, еще треть – как допустимую норму. Лишь 9%, по данным исследования, связывают такие траты с недоверием в отношениях.
Среди категорий, которые чаще всего приобретаются без обсуждения, лидируют украшения: 16% признались, что покупают их скрытно. При этом именно украшения для 44% чаще всего становятся основной категорией покупок, которые не афишируются перед партнером или супругом.


Женщины чаще воспринимают украшения как покупку «для себя», не требующую объяснений. Мужчины, напротив, чаще стремятся скрыть сам факт расхода: почти половина (48%) признались, что используют наличные, дополнительные карты или рассрочку, чтобы покупка не отражалась в общем бюджете.


Основная причина скрытности вовсе не страх осуждения. 34% респондентов признались, что не хотят оправдываться за свои траты, а 29% считают это вопросом личных границ. Лишь 5% напрямую указывают на боязнь критики со стороны партнера.
Эмоционально скрытые покупки чаще воспринимаются позитивно: 37% называют их "подарком себе", еще 20% – источником чувства свободы. Но и легкий стыд и неловкость испытывает каждый пятый.


В ситуациях, когда скрытая покупка связана с подготовкой подарка, на первых местах оказываются Beauty-средства (43%), украшения (24%), техника (25%). Одежду и обувь для подарков выбирают заметно реже – всего 7%.
Несмотря на широкую распространенность практики, большинство пар относятся к ним спокойно. 32% считают личные траты нормой, а еще 31% признают, что все зависит от суммы. Лишь 4% воспринимают скрытые покупки как повод насторожиться.
Интересно, что сами респонденты не склонны связывать скрытность с гендером: 55% уверены, что мужчины и женщины прибегают к ней одинаково часто, хотя делают это по разным причинам.


«Украшения занимают особое место среди скрытых покупок — они одновременно являются личным выбором и способом самовыражения. Интересно, что 44% респондентов чаще всего не афишируют именно эту категорию. Украшения воспринимаются как глубоко персональное приобретение, своего рода инвестиция в собственное настроение, которая не требует внешнего одобрения», — комментирует Таисия Изнова, категорийный директор SOKOLOV.
«Beauty — одна из самых персональных и при этом наименее рискованных категорий для подарков. Уход, косметика и парфюмерия обладают высокой эмоциональной ценностью: создают вау-эффект и почти всегда находят практическое применение. Широкий ассортимент, разные ценовые уровни и специальные праздничные наборы, адвенты, лимитированные коллекции и коллаборации делают Beauty удобной и предсказуемо удачной категорией для подарков» – комментирует Ксения Медведева, директор департамента по закупкам и развитию категорий товаров красота и товары для дома Lamoda.

Теги: Опрос

В декабре покупатели искали товары в несколько раз активнее, чем продавцы размещали объявления
29 января 2026, 13:09
В декабре покупатели искали товары в несколько раз активнее, чем продавцы размещали объявления
Лидером спроса в четвертом квартале 2025 года оказалась электроника – в ряде случаев спрос в 2–4 раза превышает предложение. Общество
100
больше половины жителей Самары планируют подрабатывать в 2026 году
29 января 2026, 12:20
Больше половины жителей Самары планируют подрабатывать в 2026 году
Полученные на подработке средства опрошенные планируют потратить на увеличение накоплений (30%) и улучшение быта. Общество
155
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
29 января 2026, 09:43
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
Устная похвала является самым популярным способом поощрения детей: без подарков и денег, исключительно добрым словом мотивируют школьников к хорошим поступкам... Общество
225
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
75
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
440
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
472
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
438
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
527
Весь список