Почти половина россиян скрывает покупки, чтобы избежать конфликтов

Совместное исследование ювелирного бренда SOKOLOV и fashion-tech-ритейлера Lamoda показало, какие покупки россияне не обсуждают с партнером, как они воспринимают скрытые траты, и чем в этом вопросе отличаются мужчины и женщины.



Скрытые покупки перестали быть редким явлением. Почти половина опрошенных воспринимают их как способ снизить риск конфликтов в паре, еще треть – как допустимую норму. Лишь 9%, по данным исследования, связывают такие траты с недоверием в отношениях.

Среди категорий, которые чаще всего приобретаются без обсуждения, лидируют украшения: 16% признались, что покупают их скрытно. При этом именно украшения для 44% чаще всего становятся основной категорией покупок, которые не афишируются перед партнером или супругом.



Женщины чаще воспринимают украшения как покупку «для себя», не требующую объяснений. Мужчины, напротив, чаще стремятся скрыть сам факт расхода: почти половина (48%) признались, что используют наличные, дополнительные карты или рассрочку, чтобы покупка не отражалась в общем бюджете.



Основная причина скрытности вовсе не страх осуждения. 34% респондентов признались, что не хотят оправдываться за свои траты, а 29% считают это вопросом личных границ. Лишь 5% напрямую указывают на боязнь критики со стороны партнера.

Эмоционально скрытые покупки чаще воспринимаются позитивно: 37% называют их "подарком себе", еще 20% – источником чувства свободы. Но и легкий стыд и неловкость испытывает каждый пятый.



В ситуациях, когда скрытая покупка связана с подготовкой подарка, на первых местах оказываются Beauty-средства (43%), украшения (24%), техника (25%). Одежду и обувь для подарков выбирают заметно реже – всего 7%.

Несмотря на широкую распространенность практики, большинство пар относятся к ним спокойно. 32% считают личные траты нормой, а еще 31% признают, что все зависит от суммы. Лишь 4% воспринимают скрытые покупки как повод насторожиться.

Интересно, что сами респонденты не склонны связывать скрытность с гендером: 55% уверены, что мужчины и женщины прибегают к ней одинаково часто, хотя делают это по разным причинам.



«Украшения занимают особое место среди скрытых покупок — они одновременно являются личным выбором и способом самовыражения. Интересно, что 44% респондентов чаще всего не афишируют именно эту категорию. Украшения воспринимаются как глубоко персональное приобретение, своего рода инвестиция в собственное настроение, которая не требует внешнего одобрения», — комментирует Таисия Изнова, категорийный директор SOKOLOV.

«Beauty — одна из самых персональных и при этом наименее рискованных категорий для подарков. Уход, косметика и парфюмерия обладают высокой эмоциональной ценностью: создают вау-эффект и почти всегда находят практическое применение. Широкий ассортимент, разные ценовые уровни и специальные праздничные наборы, адвенты, лимитированные коллекции и коллаборации делают Beauty удобной и предсказуемо удачной категорией для подарков» – комментирует Ксения Медведева, директор департамента по закупкам и развитию категорий товаров красота и товары для дома Lamoda.