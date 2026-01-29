Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму

Атлеты 63-го региона удачно выступили на состязаниях в Подмосковье, рассказали в Минспорте губернии.

Разыгрывали медали Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях. В группе юниоров на короткой золото и бронзу взяли Илья Товкач и Александр Губанов из Самарской области.

На длинной Товкач стал третьим, на трассе такого же типа у юношей топ-3 замкнул Данил Федоров.

Впереди у сборной региона — первенство страны, результаты учтут в зачете спортивно-туристического лагеря «Туриада», пишет Самара-МК.