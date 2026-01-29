Я нашел ошибку
Главные новости:
Земельные участки, предоставляемые бесплатно ветеранам СВО, располагаются на территории Куйбышевского и Красноглинского районов города Самары, их площадь варьируется от 500 до 1000 квадратных метров. 
64 ветеранам СВО из Самары бесплатно выделили земельные участки
Если вы случайно разбили ртутный термометр, важно правильно организовать процесс нейтрализации ртути, чтобы минимизировать испарение и полностью удалить вещество.
Российский профессор: получить острое отравление из-за разбитого градусника маловероятно
Предпринимателей региона приглашают принять участие в закупочной сессии 11-13 февраля с партнерами из Казахстана.
Производители сувенирной продукции из Самары смогут показать свои товары компаниям из Казахстана
28 и 29 января в Институте развития образования Самарской области проходил финальный этап регионального форума для школьников «Профильный стартап: вызовы 2030». 
«Профильный стартап: вызовы 2030»: в Самаре прошел финальный этап первого регионального форума для школьников 
В 2026 году малый бизнес региона сможет увеличить объемы модернизации за счет доступных ставок и целевой поддержки обрабатывающих отраслей.
Обрабатывающие производства и легпром региона смогут получить льготный лизинг
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
В Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
-0.28
EUR 91.3
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Обрабатывающие производства и легпром региона смогут получить льготный лизинг

94
В 2026 году малый бизнес региона сможет увеличить объемы модернизации за счет доступных ставок и целевой поддержки обрабатывающих отраслей.

Федеральный институт развития - Корпорация МСП - в 2026 году предоставит малым предприятиям 3,15 млрд рублей льготного лизингового финансирования. Получателями средств могут стать предприятия из обрабатывающей и легкой промышленности. Для российского оборудования ставка составит 6%, для зарубежного – 8%. 
«В 2026 году мы сохранили ставки на лизинг на низком уровне, чтобы небольшие предприятия могли продолжать свое развитие и расширять линейки продукции, в том числе для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Предприятия Самарской области также активно смогут привлекать возможности льготного лизинга. В 2026 году малый бизнес региона сможет увеличить объемы модернизации за счет доступных ставок и целевой поддержки обрабатывающих отраслей.
«Льготный лизинг – это возможность для предприятий региона в сфере обработки и легкой промышленности обновить мощности без серьезной нагрузки на оборотные средства. Это позволит нашим предприятиям расти и повышать конкурентоспособность своей продукции», - отметил врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Напомним, программа льготного лизинга реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оператор программы – МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП. Получить лизинговое финансирование можно, подав заявку через цифровую платформу МСП.РФ.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Земельные участки, предоставляемые бесплатно ветеранам СВО, располагаются на территории Куйбышевского и Красноглинского районов города Самары, их площадь варьируется от 500 до 1000 квадратных метров. 
29 января 2026, 14:59
64 ветеранам СВО из Самары бесплатно выделили земельные участки
Земельные участки, предоставляемые бесплатно ветеранам СВО, располагаются на территории Куйбышевского и Красноглинского районов города Самары, их площадь... Общество
1
Предпринимателей региона приглашают принять участие в закупочной сессии 11-13 февраля с партнерами из Казахстана.
29 января 2026, 14:33
Производители сувенирной продукции из Самары смогут показать свои товары компаниям из Казахстана
Предпринимателей региона приглашают принять участие в закупочной сессии 11-13 февраля с партнерами из Казахстана. Бизнес
72
28 и 29 января в Институте развития образования Самарской области проходил финальный этап регионального форума для школьников «Профильный стартап: вызовы 2030». 
29 января 2026, 14:25
«Профильный стартап: вызовы 2030»: в Самаре прошел финальный этап первого регионального форума для школьников 
28 и 29 января в Институте развития образования Самарской области проходил финальный этап регионального форума для школьников «Профильный стартап: вызовы... Общество
91
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
105
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
446
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
478
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
442
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
530
Весь список