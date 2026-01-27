Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ

26 января администрация города Самары заключила соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ. Документ направлен на социально-экономическое развитие города, его подписали глава города Самары Иван Носков и управляющий директор Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Мочалов.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с финансовыми организациями, которое позволит развивать Самару и создавать комфортные условия для жизни в городе. Сотрудничество с Банком ДОМ.РФ в перспективе позволит реализовать важные инфраструктурные проекты в области создания новых социальных объектов, реставрации объектов культурного наследия, развития индустриальных парков и многого другого. Мы всегда строим работу на принципах взаимного уважения интересов и ждем такого же подхода от наших партнеров»,

– сказал глава города Самары Иван Носков.

Подписанное соглашение устанавливает партнерство администрации города и Банка ДОМ.РФ в финансово-кредитной сфере – совместную реализацию инвестиционных проектов, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, финансирование развития городской инфраструктуры.

Фото горадминистрации