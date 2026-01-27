Я нашел ошибку
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
каждый пятый самарец хочет взять отпуск сразу после праздников
Сигареты на чужие деньги: в Сызрани раскрыли кражу с банковской карты
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
116
26 января администрация города Самары заключила соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ. Документ направлен на социально-экономическое развитие города, его подписали глава города Самары Иван Носков и управляющий директор Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Мочалов. 

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с финансовыми организациями, которое позволит развивать Самару и создавать комфортные условия для жизни в городе. Сотрудничество с Банком ДОМ.РФ в перспективе позволит реализовать важные инфраструктурные проекты в области создания новых социальных объектов, реставрации объектов культурного наследия, развития индустриальных парков и многого другого. Мы всегда строим работу на принципах взаимного уважения интересов и ждем такого же подхода от наших партнеров», 
– сказал глава города Самары Иван Носков.

 Подписанное соглашение устанавливает партнерство администрации города и Банка ДОМ.РФ в финансово-кредитной сфере – совместную реализацию инвестиционных проектов, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, финансирование развития городской инфраструктуры.

Фото горадминистрации

В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026, 18:49
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026, 17:56
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026, 12:53
В центре внимания
27 января 2026  10:00
26 января 2026  18:49
26 января 2026  17:56
25 января 2026  12:53
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
