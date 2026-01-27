Я нашел ошибку
7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. 
Самарцев приглашают к участию в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
В мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.
У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 января в регионе ожидается усиление ветра
В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»
«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание
Финалисты получат не просто призы – им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
Продолжается прием заявок на 5-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза

181
Общий срок лечения гриппа в России, согласно решению Минздрава РФ, сокращен до девяти дней, тогда как раньше он составлял от 15 до 20 дней в зависимости от тяжести заболевания. Такие данные опубликованы 27 января в приказе ведомства на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым стандартам, эти девять дней будут отводиться на диагностику и лечение от гриппа. Изменения в сроках коснутся как амбулаторного, так и стационарного лечения, добавила «Газета.Ru».

В документе также приведен перечень медицинских услуг, которые оказываются пациентам в течение периода лечения. В него входят ежедневные осмотры терапевта и врача-инфекциониста, постоянное медицинское наблюдение и уход, а также повторные приемы для оценки динамики состояния и возможной коррекции терапии, пишут "Известия".

Здравоохранение
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
27 января 2026  14:58
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
60
Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза
27 января 2026  10:59
181
Кроме того, в Шигонском районе в 2025 году возведены еще 4 ФАПА - в поселках Луговской и Подвалье, селах Климовка и Кяхта.
26 января 2026  19:15
В селе Старый Тукшум возведен новый ФАП для размещения подразделения Шигонской ЦРБ
473
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
26 января 2026  15:10
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
471
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
26 января 2026  14:39
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
418
В СамГМУ разработали тест-систему для быстрого выявления перипротезной инфекции
26 января 2026  10:39
В СамГМУ разработали тест-систему для быстрого выявления перипротезной инфекции
345
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
25 января 2026  15:58
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
740
Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка можно будет сдать бесплатно
25 января 2026  11:12
Неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка можно будет сдать бесплатно
656
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
24 января 2026  21:06
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
875
Зав. отделением Самарского кожно-венерологического диспансера Евгений Жирнов подчеркнул, что косметика должна выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции.
23 января 2026  16:39
Самарский врач-дерматовенеролог рассказал, как защитить кожу зимой
770
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15917
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
220
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
414
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
442
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3315
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
586
