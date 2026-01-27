Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза

Общий срок лечения гриппа в России, согласно решению Минздрава РФ, сокращен до девяти дней, тогда как раньше он составлял от 15 до 20 дней в зависимости от тяжести заболевания. Такие данные опубликованы 27 января в приказе ведомства на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым стандартам, эти девять дней будут отводиться на диагностику и лечение от гриппа. Изменения в сроках коснутся как амбулаторного, так и стационарного лечения, добавила «Газета.Ru».

В документе также приведен перечень медицинских услуг, которые оказываются пациентам в течение периода лечения. В него входят ежедневные осмотры терапевта и врача-инфекциониста, постоянное медицинское наблюдение и уход, а также повторные приемы для оценки динамики состояния и возможной коррекции терапии, пишут "Известия".