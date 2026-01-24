Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью

Рассказала главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор, д.м.н. Ольга Сазонова:



«Быстрое снижение веса может быть опасным. Когда калорийность рациона резко снижается, организм воспринимает это как стресс. Замедляется базовый обмен веществ, повышается уровень гормона кортизола, отвечающего за стрессовую реакцию, а также гормона, вызывающего чувство голода.



Двигаться к снижению веса необходимо постепенно — примерно 0,5–1 кг в неделю. Такое плавное похудение обычно безопасно и комфортно для организма. При большом дефиците веса — например, 20–30 кг — в первую неделю можно похудеть на 2–2,5 кг.



Рацион должен оставаться полноценным и сбалансированным:



Выбирайте сезонные продукты: они вкуснее и полезнее. Не добавляйте много заправок в салаты — они часто прибавляют лишние калории. Есть пирамида питания, в которой шесть групп продуктов должны быть в рационе каждый день. Верхушка пирамиды — это продукты, которые нужно минимизировать или вовсе убрать: сладости, жиры и алкоголь. Остальное — овощи и фрукты — можно есть чаще.



Соблюдайте питьевой режим: примерно 1,5–2 литра чистой воды в день. Вода помогает снизить вес и задерживать голод.



Покупайте йогурты и кефир без добавок. Добавляйте свое варенье — в магазинных часто много загустителей и добавок.



Тарелка разделена на 4 части:

1 часть — белки: мясо, яйца, молочные продукты.

1 часть — углеводы и клетчатка: крупы, картофель, макароны, бобовые.

2 части — зелень и овощи (большая часть пищи).



Важно учитывать, что необходимо работать не только над питанием, но и над физической активностью: питание даёт минус в весе, а спорт помогает подтянуть тело и сохранить результат".

