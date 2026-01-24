Я нашел ошибку
Главные новости:
️24 января в Советском районе Самары горел автомобиль. Привлекались 7 огнеборцев и 1 единица техники.
С начала дня пожарные региона ликвидировали 1 пожар в Самаре и  6 пожаров в области
23 января 2026 года в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали два человека, которым понадобилась медицинская помощь.
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием скорой помощи  вечером 23 января
22 января, накануне Дня российского студенчества, в Самаре стартовал первый «Марафон студенческой карьеры», организованный молодежным центром «Самарский».
«Марафон студенческой карьеры»: самарские студенты знакомятся с потенциальными работодателями
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью
Оплата за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое.
В России изменился расчет платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика
24 января в МТЛ-Арене прошел матч 20 тура Чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «МГТУ-Москва» - 3:0
101-летняя женщина из Китая, поделилась своим образом жизни, который помогает ей сохранять здоровье
101-летняя женщина из Китая, поделилась своим образом жизни, который помогает ей сохранять здоровье
Сотрудница банка Мария Карташова награждена Благодарственной грамотой за грамотные действия, позволившие предотвратить хищение более 800 000 рублей у 79 летней жительницы Тольятти.
Сотрудница тольяттинского банка  предотвратила хищение более 800 000 рублей у пенсионерки
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью

180
Профессор, д.м.н. Ольга Сазонова рассказала самарцам, как снизить вес без вреда здоровью

Рассказала главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор, д.м.н. Ольга Сазонова:

 «Быстрое снижение веса может быть опасным. Когда калорийность рациона резко снижается, организм воспринимает это как стресс. Замедляется базовый обмен веществ, повышается уровень гормона кортизола, отвечающего за стрессовую реакцию, а также гормона, вызывающего чувство голода.

Двигаться к снижению веса необходимо постепенно — примерно 0,5–1 кг в неделю. Такое плавное похудение обычно безопасно и комфортно для организма. При большом дефиците веса — например, 20–30 кг — в первую неделю можно похудеть на 2–2,5 кг.

Рацион должен оставаться полноценным и сбалансированным:

 Выбирайте сезонные продукты: они вкуснее и полезнее. Не добавляйте много заправок в салаты — они часто прибавляют лишние калории. Есть пирамида питания, в которой шесть групп продуктов должны быть в рационе каждый день. Верхушка пирамиды — это продукты, которые нужно минимизировать или вовсе убрать: сладости, жиры и алкоголь. Остальное — овощи и фрукты — можно есть чаще.

 Соблюдайте питьевой режим: примерно 1,5–2 литра чистой воды в день. Вода помогает снизить вес и задерживать голод.

 Покупайте йогурты и кефир без добавок. Добавляйте свое варенье — в магазинных часто много загустителей и добавок.

Тарелка разделена на 4 части:
 1 часть — белки: мясо, яйца, молочные продукты.
 1 часть — углеводы и клетчатка: крупы, картофель, макароны, бобовые.
 2 части — зелень и овощи (большая часть пищи).

Важно учитывать, что необходимо работать не только над питанием, но и над физической активностью: питание даёт минус в весе, а спорт помогает подтянуть тело и сохранить результат".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

